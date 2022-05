ŠOKujúce priznanie českej hviezdy (74): Skúsenosti s DROGAMI… Holduje im aj teraz!

Česká herečka o svojej neresti prehovorila pre český portál eXtra.cz. Vraj si čas od času aj teraz okorení život troškou marihuany. „No tak niekedy, keď som na nejakom večierku, tak to skúsim,“ priznala bez závahania Jana Švandová. A hodila to na mladých. „Takzvane mladí ma zvedú,“ zasmiala sa česká hviezda.

Priznala tiež, že s drogami isté kúsenosti už z minulosti má, no našťastie, nikdy im úplne nepodľahla. „Pochopiteľne, že som to skúsila, asi tak, ako každý. Neverím tomu, že to nikto neskúsil,“ hovorí s istotou čoskoro 75-ročná herečka, ktorá svojou otvorenosťou mnohých šokovala. Málokto by totiž na hviezdu v pokročilom veku tipoval, že si občas dopraje ľahké drogy.