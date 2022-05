FOTO Carmen a Róbert Geissenovci sú na Slovensku: Spôsobili hotový OŠIAĽ... V Pezinku ich čakala tisícka fanúšikov!

PEZINOK - Kontroverzná rodinka známa vďaka vlastnej reality šou je na Slovensku. Geissenovci prileteli ešte v piatok súkromným tryskáčom a nasledujúcich 7 dní budú postupne spoznávať krásy našej krajiny. Dnes podvečer dorazili aj do vinárskeho mestečka neďaleko Bratislavy, do Pezinka, kde prespia v Šimák zámku. A vítať ich tam prišla tisícka fanúšikov. Pozrite, aký ošiaľ tam spôsobili!

Kontroverzná milionárska dvojica Carmen a Robert Geissenovci spolu so svojimi dcérami prileteli na Slovensko na pozvanie ministra Richarda Sulíka. Rodinku čaká 7 dní spoznávania našej krajiny. V sobotu doobeda si boli pozrieť hrad Devín, následne sa presunuli na Bratislavský hrad a obed si dopriali v reštaurácii na nábreží Dunaja.

Ďalej bola v pláne návšteva Čunova, kde mali okúsiť adrenalín na divokej vode, jazda na športiakoch na okruhu Slovakia Ring a návšteva rezortu X-bionic v Šamoríne. Poobedný program sa však kvôli nepriazni počasia skresal a rodinka dorazila do luxusného Šimák Zámku v Pezinku približne o hodinu skôr. Práve tam strávia víkend.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Ján Zemiar

Táto informácia sa rýchlo rozšírila medzi obyvateľmi vinárskeho mestečka a tí si nenechali ujsť príležitosť vidieť nemecké hviezdy aj naživo. Pred plánovaným príchodom Geissenovcov sa v zámku zhromaždilo obrovské množstvo fanúšikov. Tým sa hneď v úvode prihovoril Richard Sulík, ktorý ich sprevádzal.

„Prosím vás pekne, foťte si koľko chcete, ale dúfam, že chápete, že keď vy budete chcieť fotky s nimi, tak to nejde, lebo je tu tisíc ľudí, tak nás prosím pustite, pomaličky. Ďakujem vám,“ ohlásil hromade nadšených Slovákov minister hospodárstva. Napriek tomu sa niekoľkým šťastlivcom podarilo si uchmatnúť selfie s milionármi.

Najbližšie dni rodinku čaká ďalší nabitý program. Okrem iného by ich kroky mali smerovať aj do našich veľhôr, kde by mali stráviť noc v Tatranskej Lomnici a pozrieť by sa mali aj na Lomnický štít.

