Problémy markizáckeho páru: VYDESIL ju... S PLAČOM ušla z večere!

BRATISLAVA - Fúha, zdá sa, že títo dvaja to medzi sebou začínajú mať poriadne kostrbaté... A vyzerá to tak, že bude ešte horšie. Už od samého začiatku markizáckej Svadby na prvý pohľad sa zdá, že pri jednom z párov odborníci trafili tak trochu mimo. Alebo aj poriadne. Reč je o záchranárovi Matejovi a Mirke, ktorá pracuje ako sociálna pedagogička v škôlke.

Už počas dňa, keď sa spoločne postavili pred oltár, bolo zrejmé, že 34-ročnej brunetke výberom partnera odborníci príliš neulahodili. A povedala to pomerne otvorene. „Ak sa mu páčim, bude to mať ťažšie, lebo on si ma musí získať. Ak sa mu nepáčim, sme na rovnakej úrovni, že ten feeling neprebehol,” vyjadrila sa televízna nevesta, kým jej ženích bol absolútne očarený a zdalo sa, že sa do nej zamiloval naozaj už na prvý pohľad.

Lenže ona to tak podľa všetkého necíti a jej pochybnosti sa počas svadobnej cesty prehĺbili ešte viac. Tým, že Matej k nej niečo pociťuje, jej nechtiac spôsobil obrovské tlaky. „On už rieši, čo budeme rozprávať vnúčatám, že ako sme sa spoznali, už sa ma pýtal, aký nábytok sa mi páči a kachličky že vyberie. To už je... Také moc. Hrr,” povedala Mirka, ktorá by Mateja chcela najskôr spoznať a jeho postup je pre ňu akýsi prirýchly.

„Skôr sa bojím toho, že keď bude takýto násilný, skôr ma odstraší,” vysvetľovala pred kamerou. No a tak sa aj stalo. Matej sa snažil až tak, že na jeho nevestu to malo úplne opačný efekt. Počas oddychu na pláži už riešil zmenu pracoviska, ak by išiel k Mirke natrvalo bývať. „Na to, že sa poznáme dva dni aj s cestou, berie to príliš vážne,” zúfala si Mirka, ktorá sa bojí záchranára aj objať, aby za tým nevidel niečo viac.

No a večer počas spoločného posedávania sa už absolútne zrútila a vybehla von, kde si poplakala. „Mám pocit, že som tlačená do niečoho, čo sa mi nepáči,” vysvetľovala nevesta, ktorá priznala, že to s Matejom ako tým pravým skrátka necíti a vonku sa ponevierala vyše hodiny. Potom absolvovali spoločný rozhovor, kde si veci ujasnili, no ovocie zjavne nepriniesol, keďže zakrátko sa nátlaky zopakovali. Posledný deň na svadobnej ceste dopadol katastrofálne.

Prekážali jej narážky, že Mateja sa priatelia pýtajú, či už absolvovali spoločný sex, nepáči sa jej, ako prejavuje žiarlivosť, no a vrcholom bolo, keď sa k nej tesne priblížil a Mirka mala pocit, že jej až príliš narušil osobný priestor a začal ju obmedzovať. Keď ho však požiadala, aby sa trošku vzdialil a vymenili si názory, urazil sa a už s ňou nekomunikoval.

Mateja sa potom dotklo, že Mirka sa ho nespýtala, čo sa mu stalo. Celý konflikt sa potom vyhrotil v posledný deň dovolenky. „Prečo si sa urazil? Lebo som ti povedala, aby si išiel trošku ďalej?” zaujímala sa. „Áno. Preto. Proste sa ma to dotklo,” vyhlásil ofučaný. „Ľahol som si pred ňu a namiesto toho, aby ma pochválila, že som odplával tie dva kilometre, že gratulujem, super, tak sa odstrčila a pohľadom, akoby som jej bol odporný, povedala, že osobný priestor, Matej,” posťažovala sa do kamery.

„Že osobný priestor. A sme na medových týždňoch,” vyčítal Mirke, ktorá sa mu snažila vysvetliť, že stále sú dvaja cudzí ľudia, kým Matej argumentoval, že mal hlavu 15 centimetrov od nej a on na tom nevidí nič zlé. Potom sa postavil od stola, odišiel a pred kamerou mu tiekli slzy. „No nič. Tak ja sa viem rýchlejšie zamilovať ako dievčatá. Takže v pohode,” uzavrel nešťastný záchranár. No a ako to dopadlo? To uvidíte v ďalšej epizóde Svadby na prvý pohľad!