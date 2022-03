Agáta Hanychová prehovorila o SLOVENSKOM frajerovi: Zbalil ju na SLEPÉ ČREVO... Tak TOMUTO neuveríte!

My sme týchto zaľúbencov nachytali ešte začiatkom januára, kedy sa spolu objavili v Nízkych Tatrách. Dvojica prijala pozvanie na výnimočnú gastronomickú udalosť v reštaurácii na Chopku, kde počas víkendov varili vyhlásení slovenskí šéfkuchári. Možno aj vďaka tejto špeciálnej atmésfére sa Agáta podujala k tomu, aby nám o svojom partnerovi niečo povedala.

„Áno, priznávam, že som zamilovaná. Je to po dlhej dobe muž, ktorého si môžem vážiť za to, čo robí. Je veľmi inteligentný. Doteraz som väčšinou svoje vzťahy veľmi vážne nebrala. Som veľmi slobodomyselná a toto je prvý muž, ktorého si nesmierne vážim a zároveň sa ho bojím. To som ešte nezažila," tešila sa ešte v januári česká modelka a dvojnásobná mamička, ktorá je občas na informácie o svojom súkromí pomerne skúpa. Galéria fotiek (11) Zdroj: Ján Zemiar

Aktuálne ale opäť prezradila pikošku, ktorou prekvapila mnohých svojich sledovateľov na Instagrame. Práve tam občas Agáta spustí živé vysielanie, počas ktorého zvykne vo svojej kuchyni pripravovať rôzne pochúťky a kým vyvára či vypeká, odpovedá na zvedavé otázky fanúšikov. Aktuálne im prezradila, ako sa s úspšným chirurgom Andrejom vôbec spoznala.

Hanychová otvorene priznala, že v čase, kedy sa dostali do kontaktu, bola aktívna na bežnej zoznamovacej aplikácii. A Agáta vraj urobila krok, ako ešte nikdy predtým - napísala mu prvá. To však ešte netušila, že Andrej mal čo-to dočinenia s jej slepým črevom a dokonca ju aj oklamal...

