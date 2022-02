Markizácki diváci ZÚRIA: Vytočil ich POROTCA Let's dance… Prečo má, preboha, podpätky?!

BRATISLAVA - Nová séria Let's dance je doslova za rohom, no a fanúšikovia tanečnej šou sa už nevedia dočkať jej veľkolepého začiatku. Markíza už predstavila súťažiacich, tanečníkov, moderátora i členov poroty a až doteraz "náruživí diskutéri a komentátori" spávali pokojným spánkom. To by však televízia nemohla uviesť meno nového porotcu, ktorý sa na prvý pohľad tak trošku vymyká tomu, na čo boli doteraz zvyknutí...

Markíze sa podarilo do šou zlákať veľkú zahraničnú hviezdu. „Predstavujeme vám štvrtého porotcu šou Let's Dance Jorgea Gonzáleza,“ zverejnili na Instagrame, novinku, ktorá je skutočne veľkolepá. Nejde totiž o nikoho iného ako kubánskeho choreografa žijúceho v Nemecku, kde patrí k najpopulárnejším osobnostiam šoubiznisu. Za porotcovským stolom nemeckej verzie Let's Dance sedí už 10 rokov, čiže čo sa týka tejto tanečnej šou, je na slovo vzatým odborníkom.

Blízko má aj k našej krajine. „Odkedy som študoval v Bratislave, držím si Slovensko, ľudí a kultúru v srdci. Cítim sa, ako by osm sa vracal domov,“ prekvapuje štvrtý porotca projektu, nad ktorým fanúšikovia zahraničných verzií Let's dance doslova jasajú. Bohužiaľ, ako to už u nás býva, komentátori a odborníci na všetko nezaspali na vavrínoch a hneď si našli dôvod, prečo si do sympatického choreografa kopnúť. Dôvodom je jeho outfit na promo fotografiách.

Extravagantný Jorge má totiž obuté topánky s vysokým podpätkom, čo hneď spustilo komentáre, z ktorých veľká časť sa nedá ani zverejniť, keďže sú extrémne homofóbne a nechutne vulgárne. „To si srandu robíte? Týmto sa úplne stratila úroveň," „To čo je za čudo, preboha živého," „Tak už len kvôli tomuto ma to ani nenapadne pozerať," „To je aká kreatúra," urobili reklamu nášmu národu spoluobčania v diskusiách na sociálnych sieťach.

Našťastie sa nájde stále aj dosť takých, ktorým Jorgeho meno nie je neznáme a súdia ho radšej podľa toho, čo o ňom vedia, než podľa toho, čo má oblečené na fotke. „Niektorí komentujúci žijú 100 rokov za opicami. Klasika, len predsudky, pritom ani nevedia, o koho ide," napísala pani Eva. „Sledujem ho v Rakúsku, týpek super milý, uznávaný. To len Slovač zasa musí riešiť. Každý nech sa pozrie na seba a potom súdi. Hlavne je šikovný a má na to vzdelanie," odkázala hejterom pani Ivett, ktorá absolútne klepla klinec po hlavičke. No a čo si budeme hovoriť - tí čo najviac kričia, že nebudú pozerať, si Let's dance práve kvôli Jorgemu zapnú ako prví...