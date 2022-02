SEXI FARÁR novou hviezdou Markízy: Toto TELO skrýva pod sutanou!

Markíza k svojim osvedčeným seriálom postupne zaraďuje aj rôzne novinky. Už počas druhého marcového týždňa si diváci budú môcť pozrieť nový komediálny počin s názvom Svätý Max, ktorý vlastne vystrieda seriál Šťastní vs. Šťastní. Hlavnou hviezdou je český herec Vincent Navrátil. Ten sa zhostí úlohy kriminálnika Maxa, ktorý sa paradoxne vďaka náhode stáva farárom v malom meste.

Galéria fotiek (6) Vincent Navrátil ako seriálový farár.

Zdroj: TV Markíza

„Hrať na Slovensku je pre mňa veľmi osviežujúce, pretože české a slovenské herectvo je trošku iné. Slováci to oveľa viac prežívajú, povedal by som, že až balkánsky. Na to som sa veľmi tešil, lebo často mi už prekážalo šedivé české herectvo a tešil som sa na tú slovenskú farebnosť,“ uviedol pre markiza.sk na margo svojej postavy Navrátil.

Vincent má len 24 rokov, avšak okrem herectva už má za sebou aj prvé producentské a režisérske skúsenosti. Jeho slávna mama Veronika Žilková je na neho nepochybne pyšná. Talentovaný mladík však najmä ženské diváčky zaujme i svojím príjemným vzhľadom. Že na svojom tele pracuje, dokazujú momentky, ktoré zverejňuje na sociálnej sieti Instagram.

Okrem Navrátila sa v seriáli predstaví aj herečka Martina Zábranská, ktorá stvárni sexi policajtku. Divákom môže byť známa pod prezývkou Maca ako rozhlasová moderátorka, či zo seriálu RTVS Priznanie.

Seriál Svätý Max je plný obľúbených slovenských hercov. Spomenúť možno Lukáša Latináka, Mareka Fašianga či Janu Kovalčíkovú. V každej epizóde budú účinkovať aj iní obľúbení slovenskí umelci, napríklad Nela Pocisková, Zuzana Kocúriková či Milo Kráľ.

