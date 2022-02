Prasklo tajomstvo Juraja Čurného: Po prvom rande s manželkou ju... Tak TOTO by na neho nikto nepovedal!

Tento pondelok oslávili sviatok všetci zamilovaní, no a na romantickú atmosféru nadväzuje aj najnovšia Chart show, ktorej témou sú Love songy. Pri tejto príležitosti do štúdia zavítala aj Andrea Čurná, manželka Juraja Čurného. Jej prítomnosť okamžite využila moderátorka Adela Vinczeová, ktorá si ju zavolala z hľadiska a nahovorila ju, aby prezradila klebetu z ich 13-ročného vzťahu.

A sympatická blondínka ani na chvíľku nezaváhala. Nie je žiadnym tajomstvom, že dvojica sa zoznámila ešte v roku 2009, keď Andrea prišla na pohovor do hudobného vydavateľstva. Juraj si vraj v prvom momente hovoril, že je veľká škoda, že nie je o 10 rokov mladší, keďže dvojicu delí 18-ročný vekový rozdiel.

Galéria fotiek (4) Juraj a Andrea tvoria pár už 13 rokov.

Zdroj: Vlado Anjel

Tento postoj mu však zjavne veľmi dlho nevydržal a ich vzťah sa zakrátko zvrtol. Dokonca to bolo také rýchle, že... Toto by sa v dnešnej dobe len ťažko vysvetľovalo! Ako sa to medzi manželmi zbehlo, sa dozviete vo videu vyššie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar