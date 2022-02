V Miloslavove sa dlho neohreje: Plačková sa chystá PREDAŤ luxusný DOM... TOTO je dôvod!

Vyzeralo to tak, že dvojica si to vo vytúženom dome, na ktorý čakali roky, naozaj užíva. Interiér ich vilky doslova dýcha luxusom a exkluzivitou. Nachádza sa tam drahý nábytok či značkové tapety, dokonalý čierny mramorový bazén a momentálne sa dokončuje aj hosťovský domček, kde by ste sa bez váhania nasťahovali.

Zdroj: Instagram Z.P.

A hoci to všetko znie ako vysnívané miesto pre dokonalý život, zdá sa, že Zuzana a René sa tu neplánujú ohriať príliš dlho. Ich plány do budúcna vyšli najavo, keď jedna z fanúšičiek podotkla, že by chcela vlastniť dom ako majú prominentní manželia. A influencerka ju svojou odpoveďou razom prekvapila. „Kľudne. Tak o dva roky ho plánujem predať. Tak si našetri a môžeš sa ozvať," odpísala jej.

Hoci to zrejme mnohých zarazí, ona sníva o niečom úplne inom a ako to už pri nej býva, svoj sen si aj plánuje splniť. „Chcem si postaviť svoj vysnívaný dom niekde pod lesom," prezradila otvorene, keď začala čeliť otázkam, prečo chce svoj aktuálny dom predať.