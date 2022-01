Divákom Markízy praskajú nervy: Už by aj stačilo... Zasa TENTO?!

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Čo je veľa, to je veľa! Raz darmo, pokiaľ sa človek niečoho "obje", postupne mu to začne liezť na nervy. To isté platí aj o osobnostiach, ktoré sa na divácky vkus až príliš často objavujú v médiách. Kritiku si zato najnovšie zlizla televízia Markíza. Fanúšikom začína prekážať mladý herec Martin Klinčúch.