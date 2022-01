Obrovská ZMENA v jojkárskom spravodajstve: ODCHOD dlhoročnej tváre a... TOTO sa za 14 rokov ešte nestalo!

V prvom vydaní jojkárskej spravodajskej relácie Krimi v novom roku prišlo rovno k obrovskej zmene. Moderátori Monika Šebová a Michal Farkašovský oznámili, že v takejto zostave hlásia správy poslednýkrát. Moderátorka, ktorá stála pri zrode relácie, sa totiž rozhodla, že končí.

„Ďakujem Monike za dlhoročnú spoluprácu, keď spoločne s ostatnými kolegami stále pri zrode a úspechu nášho krimi spravodajstva, a želám jej v pracovnom aj osobnom živote veľa úspechov,“ uviedol na svojom Facebookovom profile generálny riaditeľ JOJ-ky Marcel Grega.

Monika Šebová v Krimi po 14 rokoch končí. Zdroj: Tv Joj

Prezradil tiež, kto ju na poste moderátorky Krimi nahradí. „Na jej mieste ju od nového roka 2022 nahradí skúsená redaktorka Iveta Krupová, ktorá sa už v minulosti osvedčila aj v moderátorskom kresle,“ doplnil Grega. Odchod Šebovej však spôsobil netradičnú situáciu. 2. januára totiž vysielali dvaja muži - Pavol Michalka a Michal Farkašovský.

A to sa za 14 rokov vysielania ešte nestalo. „Sledujete absolútne unikátne vydanie Krimi. Za takmer 14 rokov sa ešte nestalo, že by sme tu sedeli v takejto zostave. O to srdečnejšie želáme pekný večer so spravodajstvom Tv Joj. A pozdravujeme všetky naše kolegyne - tú bývalú, súčasnú, a samozrejme aj tú budúcu,“ zahlásili moderátori.

V Krimi vysielali vôbec po prvýkrát dvaja muži. Zdroj: Tv Joj