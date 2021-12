Detaily NOVÉHO VZŤAHU Tiny: Randí s britsko-slovenským boxerom a… Fú, výrazný vekový rozdiel!

Tina ukázala NOVÉHO FRAJERA: Separ okamžite zareagoval... Fúha!

Sympatický fešák, s ktorým speváčka v sobotu zverejnila spoločnú fotku, je mladý športovec Karol Itauma. O 16 rokov mladší boxer je síce rodený Slovák, no vo Veľkej Británii má úspešne rozbehnutú kariéru, počas ktorej stihol vybojovať aj olympijské zlato. No a tu nastáva otázka, ako dvojica bude spoločne fungovať?

Zdroj: Instagram Tina

Karolova kariéra mu totiž nateraz neumožňuje usadiť sa na Slovensku a Tina má svoj život zas tu. Spevu by sa zrejme dokázala venovať aj v zahraničí, no k domovine ju viažu jej deti, ktoré tu vychováva, a tak odchod do Anglicka zrejme neprichádza do úvahy.

No ako sa hovorí - láska aj hory prenáša, a tak vzdialenosť nie je žiaden problém. Veď napokon vzťahy na diaľku zvládli aj iné známe páry.