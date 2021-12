Exmoderátor Jopo trojnásobným otcom: Exotická partnerka mu PORODILA synčeka... Dostal SLOVENSKÉ meno!

Jopo je trojnásobným otcom.

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Približne v polovici mája sme na Topkách informovali o tom, že producentovi a bývalému moderátorovi Jozefovi Jopovi Poláčkovi sa dlhé mesiace darilo skrývať krásne tajomstvo. Na Slovensku sa o ňom vedelo len to, že sa rozišiel so svojou partnerkou Glendou, no o jeho ďalšom súkromnom živote neboli žiadne iné verejne dostupné informácie. V lete sa však prevalilo, že medzičasom si našiel novú partnerku Elizabeth, tá mu porodila dcérku a dokonca už čakajú aj ďalšie spoločné dieťatko...