O pár hodín príde FINÁLE Talentu: Jasmina priznala stres... Netušíme, ako to dopadne!

Je len otázkou pár hodín, kedy sa fanúšikovia obľúbenej šou dozvedia, kto sa stane víťazom a domov si odnesie parádnu výhru. S blížiacim sa finále sa emócie nevystupňovali len u súťažiacich. Koniec šou intenzívne prežíva aj moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská, ktorá priznáva, že jej Talent nesmierne prirástol k srdcu.

„Zažila som veľmi veľa vecí, ktoré by som pri žiadnej inej šou nezažila. Spoznala som úžasných ľudí, ktorí majú obrovské talenty. Videla som vystúpenia, ktoré by som tiež nevidela nikde inde. Teda - pokiaľ by som nemala frajera v cirkuse," povedala nám s jej typickou úprimnou radosťou. „Milujem ľudí a zdieľať ich emócie a presne táto šou je na to šitá," vysvetlila pre Topky.sk

Jasmina má na čo spomínať. Počas Talentu zažila mnoho emócií, občas sa musela postaviť aj vlastnému strachu. Zdroj: TV JOJ

Zdroj: Instagram J.A.

Priznala, že spočiatku bola z moderovania tohto projektu trošku v strese. Ten však veľmi rýchlo opadol a to práve vďaka jej skvelým kolegom. „Prišlo tam jedno vystresované dievča, ktoré malo pracovať s velikánmi, no dnes už s vedomím, že ich poznám, môžem povedať, že sú absolútni profíci a fantastickí ľudia," teší sa pôvabná moderátorka a dodáva, že si perfektne sadla s Davidom Gránskym, ktorý je vraj najlepší partner na moderovanie, akého mohla vychytať.

A ako sa Jasmina cíti pred živým vysielaním, na čo sa môžme tešiť my diváci? To a ešte viac sa dozviete v našom video rozhovore vyššie!