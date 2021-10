Prachařova EX má opäť nového priateľa: Jirka je iný… Vďaka tomuto by to už mohlo vyjsť!

PRAHA - Konečne našla toho pravého?! Agáta Hanychová (36) po rozvode s jojkárskym porotcom Jakubom Prachařom šťastie na lásku nemá. Za posledné dva roky sa po jej boku vystriedalo množstvo mužov, no ani s jedným to dvojnásobnej mamičke nevyšlo. Aktuálne randí s podnikateľom Jiřím Hellerom. A tentokrát by to už mohlo vyjsť. Jej nový priateľ je totiž celkom iný, ako tí predchádzajúci!

Agáta Hanychová opäť žiari šťastím. Po svojom boku má totiž nového priateľa, ktorého si nevie vynachváliť. Len v lete sa rozišla s podnikateľom Janom Loskotom, no dnes už tvorí pár s majiteľom wakeboardovej firmy Jiřím Hellerom. A nešetrí pri ňom slovami chvály - je vraj človekom, ktorý jej ukázal, čo ju robí šťastnou.

No nielen to je dôvodom, prečo by jej to s týmto mužom mohlo vyjsť. „Dosť nás spája šport,“ prezradila pre eXtra.cz Agáta, ktorá s Jirkom často chodí práve na wakeboard. „Moje kamarátky sa smiali, že až zamrznú rybníky, rozídem sa s ním. Ale našťastie jazdí aj na snowboarde,“ prezradila modelka. Navyše jej nový priateľ je vraj úplne iný, ako tí predchádzajúci.

„Je to jeden z najpokojnejších chlapov, s ktorými som kedy bola. Na to nie som úplne zvyknutá. Je pokojný a znesie aj moje šialené nálady a moju občasnú nevyrovnanosť prejde s ľadovým pokojom. To by ma síce kedysi možno vytáčalo, ale teraz som za to vlastne rada. Nie je to zlé,“ priznala Agáta s tým, že po Jirkovom boku je šťastná a spokojná.

