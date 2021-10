Czoborová v totálnom úžase: Veď tento CHLAP sa zmenšil o POLOVICU!

Zore Czoborovej dnes pravdepodobne tak trochu vybuchol Instagram. Vo svojich príbehoch totiž zdieľala inšpiratívneho muža.

Vo fitku sa odfotila s Petrom, ktorý na prvý pohľad nevyzeral ničím výnimočný, azda len extrémnym pozitívnym naladením, ktoré z neho sršalo. Zora však v pripojenom texte poodhalila jeho príbeh a... Klobúk dole!

„Peťo má môj absolútny obdiv. Pretože zo 150 kg sa za rok aj 2 mesiace dostal na hmotnosť 75 kg,” napísala o mužovi, ktorý si už sám nevedel zaviazať ani šnúrky a nedokázal na seba kúpiť žiadne oblečenie. „Dnes je zdravý, vitálny, feši, ktorý vlastnou snahou schudol jedného Peťa,” pochválila ho bývalá vrcholová fitneska.

Zdroj: Instagram ZC

A aby bola motivácia dôraznejšia, Zora zverejnila aj Peťove fotky takzvane PRED. A naozaj je dnes ťažké uveriť, že ide o rovnakého muža ako na prvom zábere.

Czoborová okamžite dostala množstvo správ. Veľa ľudí sa pýtalo najmä na to, či aj ona Peťovi na tejto ceste pomohla. „On necvičí so mnou, dokázal to všetko sám,” povedala, no dodala, že v budúcnosti plánujú aj spoločné aktivity. Nuž, tento muž si naozaj zaslúži obdiv!

Zdroj: Instagram ZC