Na Jojke štartuje nová šou Vila Rozborila: 4 páry zabojujú o Dom snov… TOTO sú oni!

Milan a Kristína

Sympatickí Bratislavčania sa napriek svojmu pomerne nízkemu veku poznajú a ľúbia už naozaj dlho. Milan a Kristína začali písať svoj príbeh lásky pred siedmimi rokmi v čase, keď ešte dreli školské lavice. „Spoznali sme sa na strednej škole na pingpongovej súťaži. Zahľadeli sme sa do seba a dali sme sa dokopy. Odvtedy sme spolu,“ prezradili zaľúbenci. Ich prvé rande bolo ako vystrihnuté zo zimnej rozprávky, pretože ho absolvovali na vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí. Po horúcom punči si obuli korčule a úspešne sa životom prekorčuľovali až do šou Dom snov.

Zdroj: Tv Joj

Martin a Veronika

Martin a Veronika sa spoznali pred tromi rokmi na chate, na ktorej sa ocitli vďaka spoločným známym. Zaujímavosťou však je, že technicky sa spoznali už dva týždne pred osudovou chatou. „Ja som ho asi dva týždne predtým stretla v Rači. S kamarátkami sme boli vo fast foode a kamoška mi naňho ukázala, aby som sa pozrela. Že aký pekný chalan. My sme sa otočili a on sa pozeral na nás aj s kolegom, či nám hrabe, že tam na nich kukáme. A potom sme sa stretli na tej chate. Ja som sa tak hanbila. Myslela som si, že určite bude vedieť, že to som bola ja,“ zaspomínala si so smiechom.

Monika a Lukáš

Doslova ako z romantického filmu je príbeh lásky Moniky a Lukáša. Ich zoznámenie je totiž tak emotívne, že naženie slzy do očí aj najväčšiemu cynikovi. „K nášmu spoznaniu sa pomohla mrazená morka. Monika pracovala v obchodnom reťazci pri lahôdkach a ja som si ju tam všimol. To bol rok 2018 a po prvý raz som sa jej prihovoril v roku 2019. Ja som rok chodil do obchodu len preto, aby som sa ju videl,“ vysvetlil Lukáš. To, že vtedy nabral odvahu a oslovil ženu, ktorá sa mu páčila, sa mu naozaj vyplatilo, pretože sú stále spolu a stále šťastní.

Lucia a Tomáš

Láska Lucie a Tomáša sa zrodila pred tromi rokmi v Sľuku, v ktorom obaja tancovali. Spočiatku to bolo len veľké priateľstvo, neskôr náklonnosť a tá prerástla v silný cit. „My sme dlho boli dobrí kamaráti. Takže tam sa to fakt vyvinulo z dlhodobého kamarátskeho vzťahu do lásky,“ prezradila tmavovláska. Že aj v tomto prípade ide o osudovú lásku, dokazujú aj vrúcne slová tanečníka. „Od začiatku som vedel, že chcem, aby Lucka bola mojou ženou a matkou mojich detí. Keď sme sa spoznali, už som si nevedel predstaviť, že by som bol s inou. Ona je pre mňa jediná a stále bude.“

