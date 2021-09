Belohorcová bez filtrov: Fúúúú... Vráskavý dekolt, ovisnutý zadok!

V utorok sa na profile Zuzana Belohorcovej na sieti Instagram objavili zábery, na ktorých vyzerá minimálne o 10 rokov mladšie. Keďže pri poste označila istú značku oblečenia, môžeme zábery považovať za akúsi reklamu a v tom prípade sme na rôzne retuše a úpravy zvyknutí.

Zdroj: Instagram ZB

Zdroj: Instagram ZB

Samozrejme, ľudia si aj tak neodpustili komentáre – niektorí tvrdili, že to prehnala s filtrom, iní poznamenali, že to nie je nutné, keď jej pristanú aj vrásky.

Zuzana sa dnes rozhodla ku kritike vyjadriť. A to totálne otvorene a úprimne. „Stále dokola skloňovaná téma na Instagrame - retuš, filtre rôznych druhov a iné vychytávky. Budem úprimná, ak sa priznám, že i ja ich občas používam, ale oveľa radšej razím cestu prirodzenosti. Áno, mám vrásky, kŕčové žily, od slnka pigmentové fľaky, riedke vlasy, ovisnutejší zadok, tehličky na bruchu by ste u mňa ťažko našli, vráskavý dekolt... A ešte by sa toho našlo,” vymenovala bývalá moderátorka niektoré svoje nedostatky. „Ale som to ja, zdravá, vysmiata a iná už nebudem,” dodala a zverejnila aj fotografie, ktoré neprešli žiadnou úpravou.

Zdroj: Instagram ZB

Zdroj: Instagram ZB

