Belohorcovej (45) stávka s vlastným mužom: Nabehla do posilky a... Bože, to je TELO!

TENERIFE - Ešte v auguste Zuzana Belohorcová prezradila, že váži najviac vo svojom živote. No potom prišla stávka s manželom a blondínka naklusala do posilňovne. Pozrite, aké má teraz telo!

„Momentálne mám obdobie, keď mi ručička na váhe ukazuje asi najviac, ako som kedy vôbec mala. S pribúdajúcimi rokmi sa nám spomaľuje metabolizmus, a preto udržať si svoju váhu je čoraz ťažšie a ťažšie,” priznala exmoderátorka v auguste tohto roka.

Zdroj: Instagram ZB

O niekoľko týždňov neskôr zas pri téme filtrovania fotografií vymenovala viacero svojich nedostatkov. „Áno, mám vrásky, kŕčové žily, od slnka pigmentové fľaky, riedke vlasy, ovisnutejší zadok, tehličky na bruchu by ste u mňa ťažko našli, vráskavý dekolt... A ešte by sa toho našlo,” uviedla.

A práve tehličky na bruchu sa stali predmetom stávky s jej manželom Vlastimilom. Mnohí fanúšikovia si určite všimli, že Zuzana začala pravidelnejšie navštevovať posilňovňu. A najnovšie sa pochválila výsledkami.

Zdroj: Instagram ZB

„A už to začína mať tú správnu formu. Čo poviete? Začína byť vidno, že netrávim každý deň vo fitku zbytočne,” napísala Belohorcová na sieti Instagram. Úplne spokojná ešte nie je, ale na druhej strane je hrdá, že vôbec niečo so sebou začala robiť. „Ešte to chce poriadne zamakať na jedle a disciplíne. A i keď do Vianoc asi six pack nestihnem, ako bola stávka s mojím mužom, som na seba pyšná, že som na sebe zamakala. A o tom to je,” vyhlásila blondínka.