Smutný OSUD markizáckej farmárky: OPERÁCIA syna týždeň po pôrode... Narodil sa so srdcovou vadou a bez ucha!

Markizácka šou Farma nie je len o práci na statku a okolo zvierat. Je tiež zaujímavé sledovať vzťahy jednotlivých súťažiacich a ich osudy. Popri práci majú farmári priestor na rôzne debaty. Keď sa istá skupinka rozprávala o dosiahnutom vzdelaní, účtovníčka Mirka prezradila, že po ukončení bakalára sa jej nedalo pokračovať v štúdiu. „Nemohla som už ísť ďalej, lebo sa mi narodilo druhé dieťa so zdravotnými problémami,” priznala počas rozhovoru sympatická blondínka, ktorej synovia majú dnes 11 a 8 rokov.

Mirka má silnú motiváciu vyhrať v markizáckej Farme. Peniaze potrebuje na operáciu pre syna. Zdroj: Tv Markíza

Mladší z nich sa narodil so srdcovou vadou. „Keď bol maličký, tak ho dvakrát operovali. Hneď, keď mal týždeň, a potom, keď mal jeden rok,” prezradila Mirka. To však nie je jediný problém, ktorý chlapca postretol. „Narodil sa bez jedného ucha a na to druhé slabo počuje. Takže mal dve operácie aj na ucho,” dodala blondínka. Podľa jej slov sa ale synovi dobre darí. „Povedali nám, že nebude rozprávať alebo že bude rozprávať tak, že mu nebude rozumieť. Ale naučili sme ho perfektne,” prezradila.

Mirka žije už 16 rokov v Británii, kde spoznala aj svojho manžela, ktorý pochádza z Poľska. Jej syn má možnosť podstúpiť operáciu, pri ktorej by mu zobrali kúsok z rebra a chýbajúce ucho by mu vymodelovali. Zákrok stojí 40-tisíc eur. „Toto je moja motivácia,” uviedla Mirka, ktorej nepochybne držia palce mnohí diváci.

Farmárka Mirka má dvoch synov. Zdroj: TV Markíza

