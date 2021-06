TAJOMSTVO krásy slovenskej missky: TOTO musela schovávať... PLASTIKA!

BRATISLAVA - Lenka Tekeljaková (28) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2016, keď na súťaži Miss Slovensko vyhrala titul II. vicemiss. No hoci zaujala svojou krásou, nebola úplne dokonalá. Aspoň ona to o sebe tvrdí. Dokonca sa svoj nedostatok snažila schovávať. Nedávno ho však vyriešila... Pomohla jej plastika!

Dokonca ani ženy s titulom, ktorý má ich krásu potvrdzovať, nemusia byť vždy so sebou stopercentne spokojné. Dôkazom je II. vicemiss Slovensko 2016 Lenka Tekeljaková, ktorá začiatkom roka podstúpila plastickú operáciu pŕs. Ako priznáva, uvažovala o nej minimálne 3 roky, odhodlala sa na ňu však až teraz. A priznala aj dôvod, prečo tak urobila.

Mala vraj chybičku krásy, ktorú sa roky snažila schovávať. Dokonca sa kvôli nej začala aj hrbiť. „Ja celý život trpím tým, že nie som veľmi súmerná a zakrývam to najviac, ako sa len dá, takže na Instagrame to nemôžete vidieť. Moje boky sú trochu širšie, prsia som mala naozaj veľmi malé, až nemala, by som povedala,“ priznala Lenka. O svojej operácii sa rozrozprávala v pondelok na tlačovej konferencii k novým ergonomickým implantátom, ktoré si začiatkom roka nechala voperovať aj ona.

„Mala som veľmi kostnatý hrudník, čo nevyzeralo až tak dobre a stále som počúvala pripomienky na mňa, že Leni, mala by si pribrať, lebo vieš, nevyzerá to dobre, vyzerá to choro, táto kosť tu. A ja som mala pritom svoju prirodzenú váhu, nijako som sa neobmedzovala,“ pokračovala Tekeljaková, ktorej prirodzene tieto slová nepridali na sebavedomí.

Lenka Tekeljaková o svojej operácii porozprávala na tlačovej konferencii k novým ergonomickým implantátom. Zdroj: Ján Zemiar

„Potom sa žena necíti dobre, keď niekto stále rieši, že toto nevyzerá na tebe dobre, mala by si pribrať, že vieš, tie kosti nie sú veľmi príťažlivé, že ženy sú krajšie, keď sú také plnšie. Aj keď som si to ja nepripúšťala, celkovo mi to dalo nejakú message a možno to moje sebavedomie bolo niekde inde,“ priznala II. vicemiss Slovensko 2016.

Lenka tak začiatkom roka podstúpila operáciu, ktorá bola na Slovensku prvá svojho druhu. Nielen, že dostala nové ergonomické implantáty, ktoré sa správajú ako prirodzené prsia, ale vďaka tomu, že jej bol do hrudníka vkladaný aj vlastný tuk, chirurg mohol zvoliť menší implantát, čím docielil absolútne prirodzený vzhľad.

„Veľa ľudí mi hovorí, že vyzerám inak, že je na mne niečo iné, či som si dala niečo spraviť na tvári. A ja hovorím, že nie, že ja som len spokojná so sebou a či už mám nejaké tie kilá navyše alebo nemám... Momentálne takto, ako som teraz, som bola naposledy pred dvomi rokmi, obyčajne som chudšia, ale vôbec mi to nevadí a som spokojná a myslím si, že to je aj nejaká tá psychologická stránka,“ dodala Lenka.

Lenka Tekeljaková je so svojimi novými, prirodzene pôsobiacimi prsiami spokojná. Zdroj: Ján Zemiar

