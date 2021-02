Známa Slovenka v nemocnici kvôli operácii: Prepustili ju... Odniesla si odtiaľ COVID!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - O zdravotných problémoch II. vicemiss Slovensko 2016 Lenky Tekeljakovej (27) sme na Topkách písali nedávno. Veľké bolesti ju vyhnali do nemocnice, kde napokon musela podstúpiť aj operáciu. Minulý týždeň ju pustili domov... No, bohužiaľ, odniesla si odtiaľ jeden nepríjemný suvenír. Nakazila sa tam covidom!

Na konci januára sme na Topkách písali o zdravotných problémoch missky Lenky Tekeljakovej. Tá na sociálnej sieti Instagram informovala, že sa nachádza v nemocnici. Čo ju tam dostalo, nám však konkretizovať nechcela. Netajila však, že ju trápili obrovské bolesti a musela kvôli nim podstúpiť aj operáciu.

Krásna Slovenka vystrašila fanúšikov. FOTO Skončila na nemocničnom lôžku... Čo sa stalo?!

„Nejde o nič závažné, čo by stálo za pozornosť, myslím, že o pár dní budem v poriadku. Každopádne, nechcem o tomto podrobnejšie informovať verejnosť, zdá sa mi to zbytočné a nevhodné v čase, keď sa ľudia trápia s oveľa vážnejšími zdravotnými problémami aj inými v súvislosti s pandémiou,“ povedala nám Tekeljaková.

Starostlivosť lekárov a sestričiek v nemocnici v Liptovskom Mikuláši si plavovláska nevedela vynachváliť, no keď ju pred pár dňami prepustili do domácej liečby, neskrývala nadšenie. To však ešte nevedela, že si odtiaľ odniesla aj jeden veľmi nepríjemný suvenír. Jej oslabené telo po náročnom zákroku, dostáva v týchto chvíľach opäť zabrať.

Lenka Tekeljaková koncom januára zverejnila fotku z nemocnice. Zdroj: Instagram L.T.

Lenka sa totiž v nemocnici nakazila koronavírusom. „Áno, po prepustení z nemocnice som sa bola otestovať, aby som mala istotu, že neohrozujem svoje okolie. Nepredpokladala som, že by som mohla byť nakazená, vzhľadom na to, že v nemocnici som bola testovaná ja, aj personál, no stalo sa...“ priznala pre Topky.sk modelka, ktorá na našťastie cíti dobre.

„Zatiaľ mám len mierne príznaky a dúfam, že sa to nebude stupňovať. Stále sa ešte zotavujem po zákroku, takže ostáva len myslieť pozitívne a veľmi dúfam, že neohrozím svoju rodinu!“ povedala nám Lenka. My jej prajeme skoré uzdravenie a bezproblémové zotavenie po nedávnom zákroku.

