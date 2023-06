ZÁCHRANKA u Mázikovej: KRV STRIEKALA prúdom... Museli konať OKAMŽITE!

"Práce chvatná – málo platná,” hovoria Česi a presvedčila sa o tom aj speváčka Eva Máziková. Nie že by urobila niečo neporiadne, ale v rýchlosti si nedala pozor a dokaličila sa!

V stredu u nej zasahovala zcáhranná služba, s čím sa speváčka zverila na sociálnej sieti Instagram. „Moji milí, ako vidíte, z môjho domu odchádza prvá pomoc,” prezradila speváčka s tým, že k úrazu došlo pri práci v záhrade.

Topky.sk oslovili Mázikovej manažéra Nora Meszároša a... Uff, z tých detailov fakt mrazí. „Chcela postíhať práce v záhrade, lebo je málo doma, teraz bude opäť kvôli práci cestovať na Slovensko. Zastrihávala stromčeky a mala nové nožnice, veľmi ostré a zastrihla si až úplne po kosť,” prezradil nám.

V takomto prípade by mnohí zrejme aj odpadli, Eva Máziková však nie je nijaká padavka. „Hrozne jej z toho striekala krv, nedalo sa to zastaviť, tak volala manžela a ten hneď, že treba volať 112, že na odvoz do nemocnice nie je čas,” opísal nám situáciu Meszároš.

Ako prezradil, so záchrannou službou dorazila lekárka, ktorá speváčku už raz ošetrovala, keď mala úraz na nohe. A nestrácala čas! „Hneď jej to zašívali, lebo že by to nepočkalo na ten odvoz do nemocnice, mohol by jej ten prst odumrieť,” vysvetlil nám manažér, prečo v tomto prípade došlo k ošetreniu na mieste.

Umelkyňa si teraz musí na prst dávať pozor, nesmie ním hýbať, ani sa nijako namáhať, aby sa jej zrástol. Úplne poslušná pacientka však energická Máziková nie je. „Ale dlahu, čo dostala, si hneď aj dala dole, lebo jej zavadzala. Bolí ju to, je to nepríjemné,” uviedol pre Topky Meszároš. Obaja ale rátajú s tým, že v piatok sa Eva postaví na pódium pred slovenských fanúšikov. Dokaličila si prst na ľavej ruke a mikrofón drží pravou, a tak verí, že ju úraz vo vystupovaní nijako neobmedzí.