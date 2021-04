Ľudstvo degeneruje! Oliver Andrásy pobúril slovami o rizikových tehotenstvách: Pustili sa doňho odborníci!

Hovorí sa, že hovoriť je striebro, no mlčať zlato! A tieto slová by do budúcna mohol prehodnotiť aj humorista a scenárista Oliver Andrásy. Ten niekoľko posledných mesiacov púta pozornosť najmä svojimi viac ako kontroverznými vyhláseniami. Na sociálnej sieti Facebook sa vyjadruje k rôznym citlivým témam, ktoré v danom období hýbu spoločnosťou.

Pred pár dňami si ho do svojej diskusnej relácie prizvala redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá sa rozhodla jeho názory rozobrať do hĺbky. A ako sa dalo čakať, aj v tomto rozhovore vzniklo niekoľko momentov, ktoré pobúrili verejnosť. Zrejme najviac Slovákov upútal jeho názor, že ľudstvo umelým udržiavaním slabých jedincov pri živote degeneruje.

„To nie je tak dávno, to je také 17. možno 18. storočie – ľudia seba vyčlenili z tej prírody a povedali, toto platí pre zvieratá, ale už pre človeka tento prirodzený výber neplatí. A vlastne odvtedy to ľudstvo v mnohom degeneruje,“ vyhlásil Andrásy. Narážal na prirodzenú selekciu v prírode, kedy prežije len najsilnejší jedinec.

To myslí vážne? Jasný odkaz Olivera Andrásyho kolegom z telky: Nepoužívajte rúška!

„Ja si teraz robím rodokmeň a vidím, že moji predkovia, a verím, že aj mnohých iných predkovia, mali 10 – 12 detí, ale prežili 2 – 3. Tak fungoval svet. A predpokladám, že tie 2 – 3, čo prežili, boli také najživotaschopnejšie a tým pádom ten genofond toho ľudstva sa vylepšoval,“ pokračoval Andrásy.

„Ale teraz tí lekári vedia zachrániť aj plod, ktorý keď bude pokračovať, tak to ľudstvo bude degenerovať. Medicína nemá právo zabiť niekoho, ale má právo držať pri živote. Ja neviem, je podľa vás dobré, čo robia s tým Schumacherom, že ho držia 10 rokov na prístrojoch?“ pýtal sa humorista.

Máme Čaputovú, viac rovnosti pre ženy netreba: Šokoval humorista Andrásy!

Podľa jeho názoru veda pokročila, ale obrátila sa proti ľudstvu. To teraz degeneruje. Keď však dostal priamu otázku, v čom degeneruje, hneď odpovedať nevedel a na istý moment sa odmlčal. „Že potomstvo majú aj ľudia, ktorí za normálnych okolností pred 200 rokmi nemali potomstvo, lebo by neboli.“

Tieto slová sa bez pochýb dotkli mnohých párov, ktoré sa roky neúspešne snažia o dieťa, či rodičov, ktorým sa predčasne narodilo bábätko, prípadne sa narodilo mŕtve. Do Andrásyho sa preto na Facebooku pustili odborníci z Občianskeho združenia Malíček, ktorý podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. A jeho slová označili za extrémistické a nehumánne.

Do témy interrupcií sa pustil aj Andrásy: FOTO Nechutné slová o odborníčke na práva žien!

„Predčasne narodené deti majú právo na život! Dovoľte nám zaujať podporné stanovisko všetkým, ktorých deti či blízki prišli na svet pred termínom pôrodu a striktne sa ohradiť voči vyjadreniam p. Olivera Andrásyho v rozhovore pre SME so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Žiaľ, opäť sa ukazuje, ako môžu extrémistické a nehumánne vyjadrenia zasiahnuť konkrétnu rodinu, komunitu, či veľkú časť spoločnosti...“ píše sa v úvode statusu.

„Medicína pokročila a zachraňuje mnoho životov... Povedať, že záchranou predčasne narodeného dieťaťa sa degeneruje spoločnosť, je v akomkoľvek kontexte neprípustné, odsúdeniahodné, nenávistné a samo o sebe nepatriace do modernej a demokratickej spoločnosti, pre ktorú je život človeka najvyššou hodnotou, tým, čo chráni a garantuje Ústava SR či ďalšie medzinárodné dohovory, charty či deklarácie,“ zhodujú sa členky výkonnej rady OZ Malíček. Celé vyjadrenie si môžete prečítať v statuse nižšie.