Markizácka mamička v obavách o štvormesačného synčeka: Nedalo sa mu dýchať!

NÁMESTOVO - Markizácka mamička prežíva po 4 mesiacoch od pôrodu veľký stres. Jej milovaný synček totiž prekonáva prvú chorobu. Počas noci to je vždy najkritickejšie a inak to nebolo ani u nich. Nedalo sa mu dýchať!

Markizácka mamička Sára Adamčíková, známa z reality šou Farma, v septembri minulého roka priviedla na svet synčeka. Po ťažkom rozchode, ktorý musela prekonávať ešte počas tehotenstva, je z nej slobodná mamička. Síce si chvíle so svojím bábätkom nesmierne užíva, ale materstvo prináša niekedy aj ťažšie momenty.

Exfarmárka momentálne nie je veľmi aktívna ani na sociálnych sieťach, pretože sa stará o svojho chorého synčeka. Matias totiž prekonáva svoju prvú chorobu - zápal priedušiek. A tak bude Sára musieť nateraz odložiť všetky svoje pracovné povinnosti na druhú koľaj.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram S.A.

V noci býva priebeh chorôb oveľa kritickejší, ako cez deň. Svoje o tom vie aj markizáčka, ktorá je z toho celého poriadne vystresovaná. „Dnešná noc bola celkom zaujímavá, ťažká, chvalabohu spal, ale bola som v strese, lebo sa mu vôbec nedalo dýchať. Stále kašľal, už má aj antibiotiká,” prezradila.

Nepočúva sa to vôbec ľahko, keď také malé stvorenie ochorie. Ale vyzerá to tak, že už to "lezie" aj na ňu. „Ide to dokonca aj na mňa, už sa mi robí aj kútik. Necítim sa veľmi dobre,” dodala. Veríme, že sa Matias aj Sára z toho čím skôr dostanú. Prajeme im skoré uzdravenie!