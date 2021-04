Bratislavské módne dni ovládli moletky: Slováci, zobuďte sa!

Už dávno neplatí, že ideálom krásy sú iba ženy, ktoré nosia XS veľkosti. A to si uvedomujú aj svetoví módni tvorcovia, ktorí dávajú na prehliadkových mólach čoraz častejšie priestor aj ženám s kyprejšími krivkami. Tento skvelý trend nasleduje i slovenská dizajnérka Andrea Koreňová, ktorá na Bratislavské módne dni povolala dámy, ktoré nespĺňajú kritériá bežných modeliek.

Zdroj: Vlado Anjel

Jednou z nich je aj bývalá farmárka a influencerka Bea Rusnáková. Tá svoje oblé krivky nosí s hrdosťou a noblesou, no v rozhovore nám zároveň priznala, že sa každý deň stretáva s rôznymi nepríjemnými predsudkami či urážkami. A pre Slovákov má jasný odkaz!

Viac sa dozviete v rozhovore vyššie, kde nám táto sympatická tmavovláska prezradila aj to, ako znáša urážlivé komentáre, jej recept na zdravé sebavedomie, no aj to, s ktorými zo svojich bývalých farmárskych kolegov už nechce komunikovať!

Bea Rusnáková zažiarila v kolekcii od návrhárky Andrey Koreňovej Zdroj: Vlado Anjel