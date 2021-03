Známa Slovenka bez servítky: Pandémia to potvrdila... Ľudia sú sebeckí a neohľaduplní!

BRATISLAVA - Mnohí pomáhajú a zaujímajú ich v týchto ťažkých časoch aj ostatní. No skúsenosti bývalej missky Barbory Bakošovej hovoria, že veľa ľudí sa stará len a len o seba...

Barbora sa v roku 2015 stala prvou vicemiss Slovensko, no ako modelku ju objavili už v 14 rokoch. Dnes sa už tejto profesii príliš nevenuje, je redaktorkou internetového magazínu a pracuje aj ako manažérka.

Zdroj: Jan Zemiar

Brunetka patrí aj obľúbeným známym tváram na sieti Instagram. A práve tam dostala otázku, či pandémie v niečom zmenila jej pohľad na svet a vlastný život. Ako Barbora poznamenala, jej hodnoty sa nezmenili a dúfa, že ľudia si vďaka aktuálnej situácii uvedomili, akú máme za bežných okolností slobodu a aká je hodnota osobného kontaktu.

No zaznamenala aj negatívne javy. „Bohužiaľ mi pandémia opäť potvrdila, že ľudia sú sebeckí, nevedia vyhodnotiť informácie, nerozmýšľajú, sú neohľaduplní a nepomáhajú si navzájom,” napísala Bakošová, no dodala, že to samozrejme neplatí úplne o všetkých. Máte podobné skúsenosti?