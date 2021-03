Herečky z filmu V sieti si prešli peklom: Slová dospelých žien desia!

PRAHA - Ich životy to výrazne poznačilo! Na topkách sme vás informovali, že dokument s názvom V sieti, ktorý v stredu večer odvysielala verejnoprávna Dvojka, vyvolal medzi divákmi veľký záujem a búrlivé diskusie. Nemenej šokujúce sú však aj slová hlavných protagonistiek. Tereza Těžká (25), Sabina Dlouhá (21) a Anežka Pithartová (22) sú síce dospelé ženy, avšak skúsenosti so sexuálnymi predátormi nimi poriadne otriasli.

Dokumentárny film s názvom V sieti mal svoju premiéru minulý rok a bolo možné vidieť ho aj v našich kinách. Avšak poriadny rozruch okolo počinu sa spustil aj po tom, čo ho v stredu večer odvysielala verejnoprávna Dvojka.

Niet pochýb, že pohľad na to, ako musela trojica "12-ročných" dievčat čeliť sexuálnym predátorom, zanechal stopu nielen v rodičoch, ale aj u divákov, ktorí deti nemajú.

Dokument V sieti na obrazovkách RTVS vyvolal zhnusenie: Sexuálny život jednej z herečiek vás šokuje!

Keď prišli mladé herečky na konkurz, netušili, čo ich čaká. Dvojica režisérov si z 23 adeptiek napokon vybrala tri. Každá z nich mala za úlohu stráviť istý čas v spoločnosti 12-ročných tínedžerov a sledovať ich správanie. Aj napriek tomu, že herečky vyzerajú dosť mladistvo, každý deň nakrúcania ich zhruba hodinu a pol maskovali.

„Mohlo by sa zdať, že stačilo, aby sme boli nenalíčené. Ale tak to nie je. Odborníci nám povedali, že 12-ročné dievčatá majú úplne iné črty, alebo sa červenajú na iných miestach, než dospelé ženy. Tiež sme zistili, že keď mame vlasy zopnuté v rôznych copoch, tak pôsobíme mladšie. Svoju úlohu zohralo aj oblečenie,” uviedlo jedno z dievčat počas rozhovoru s moderátorkou Luciou Výbornou pre Radiožurnál. Tiež dodala, že ony samé sa niekedy ako pubertiačky správali. Rehotali sa alebo tancovali, keď s nimi režiséri hovorili, a bežne sa hádali kvôli oblečeniu. „Keď 10 dní hráte 12-ročné dievča, tak sa potom začnete tak trošku aj správať,” dodala.

Nakrúcanie v ateliéroch, kde boli vytvorené tri detské izby, prebiehalo 10 dní. Herečky si však notebooky a mobily vzali potom domov, kde v komunikácii s predátormi pokračovali a napokon došlo aj na osobné stretnutia. Celý proces trval zhruba pol roka. A asi nikoho neprekvapí, že herečky po nakrúcaní využili psychoterapeutickú pomoc.

Viacerí muži sa pred herečkami sexuálne ukájali a priam ich bombardovali zábermi svojich penisov. „Keď si spomeniem na svoj prvý skype-ový hovor, tak sa mi vrátia tie pocity. Bola som vydesená, cítila som sa ponížene, hanbila som sa a bolo mi z toho zle,” priznala Tereza.

Tá tiež prezradila, že ľudia, ktorí ich kontaktovali, boli rôzni. „Mali sme tam napríklad študentov medicíny, ľudí, ktorí boli veľmi inteligentní. O to úspešnejší boli pri manipulácii. Nie je pravidlom, že sú to len hlúpi a škaredí muži. Naopak, boli aj mladí, veľmi pekní muži, pri ktorých si viem predstaviť, že sa do nich nejaké dievča alebo chlapec zamiluje. Jeden z najväčších predátorov bol veľmi milý a priateľský. Keď skončilo nakrúcanie, tak sme sa všetky ženy v štábe zhodli, že za iných okolností by sa nám javil sympatický a šli by sme s ním na kávu,” prekvapila.

Tereza Těžká sa počas prvého rozhovoru s predátorom cítila ponížene a zahanbene. Zdroj: Hypermarket Film Ltd. / Milan Jaroš

„Hrozné bolo, že nás kontaktovali aj muži, ktorí majú doma rovnako staré dcéry,” pridala sa Dlouhá, ktorá síce chápe, že niekto si odmietne dokument pozrieť, ale zamrzí ju to. „My sme si tým prešli. A mrzí ma to, ak tomu niektorí ľudia nechcú čeliť len v pozícii pozorovateľa,” uviedla Sabina. Tá sa po nakrúcaní úplne stiahla a s ľuďmi sa istý čas nestretávala. „Nechcela som byť v kolektíve, zvlášť v tom mužskom. Nerobilo mi to dobre, ale postupom času som to odbúrala. Mala som rôzne obavy a strach. Našťastie to už prešlo,” dodala blondínka. Tá podľa vlastných slov mávala aj nočné mory a dodnes ju vydesí, keď počuje vyzváňací ton skype-u.

Sabina Dlouhá mávala nočné mory. Zdroj: Hypermarket Film Ltd. / Milan Jaroš

Tretia z protagonistiek - Anežka Pithartová priznala, že účinkovanie v počine zmenilo jej pohľad na mužov. „Som viac podozrievavá a hanbím sa. U chlapov zrazu oveľa viac vnímam nejaký bočný úmysel aj pri situáciách, ktoré mi predtým prišli normálne. Som viac precitlivelá a flirtovanie mi je veľmi nepríjemné,” uviedla sympatická brunetka, ktorá si veľmi pochvaľovala, že počas nakrúcaní i po ňom mali k dispozícii odborníkov a psychoterapeutov.

Anežka Pithartová má po nakrúcaní dokumentu s mužmi problém. Zdroj: profimedia.sk

Podľa medializovaných informácií polícia začala po nakrúcaní trestné stíhanie v deviatich prípadoch. Je veľmi prospešné, že sa o tejto téme opäť hovorí, zvlášť v týchto časoch, keď deti a mladiství trávia v online priestore stále viac času.

Obete, prípadne rodičia, ktorých deti prišli do styku so sexuálnymi predátormi, môžu kontaktovať web stalosato.sk, kde určite nájdu potrebnú pomoc.