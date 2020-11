Komplikovaný ROZVOD slovenskej herečky: Veľký škrt kvôli COVID-19… S ex musí žiť pod jednou strechou!

PRAHA - Začiatkom októbra sme na Topkách písali, že Vlastina Svátková (38) priznala rozvod. Herečka je vydatá za českého producenta Jiřího Kounického. Dvojica dokonca už stihla podpísať aj papiere na predaj domu... No kvôli koronavírusu a následnému lockdownu prišiel veľký škrt - blondínka musí so svojím ex žiť pod jednou strechou!

O problémoch v manželstve slovenskej herečky Vlastiny Svátkovej sa hovorilo už v marci. „Vzťah je krehký. A ten náš už nechránilo vôbec nič. Muselo sa buď všetko kompletne zmeniť, alebo definitívne rozpadnúť. Boli sme pripravení na oba varianty. Na ten druhý viac,“ vyjadrila sa pred 8 mesiacmi blondínka. Na následné otázky novinárov však odpovedala, že s Jiřím krízu ustáli.

Druhýkrát sa slovo rozchod v ich súvislosti skloňovalo v máji. Vtedy na facebookovom profile jej manžela svietil stav vzťahu: „Oddelený.“ A s ohľadom na okolnosti spred pár mesiacov to mnohých ani neprekvapilo. Aj vtedy však herečka tvrdila, že je všetko v poriadku a rozvádzať sa nejde. „Nie je to pravda. Píše to tá stalkerka,“ uviedla.

Prenasledovaná slovenská herečka: Obrovský strach, vyhrážky a... Trestné oznámenie!

No v októbri už išla s pravdou von. „Manžel sa rozhodol riešiť to rozvodom a ja to rešpektujem. Bola som naivná, žila som podľa nejakých vysnených predstáv a nevidela som realitu. Stále som sa snažila, aby všetko bolo skvelé a dokonalé, ale to nie je. Chyba nie je len na strane manžela, ale aj na mojej,“ uviedla pre český Blesk.

Slovenská herečka krízu neustála: ROZVOD po štyroch rokoch!

Už o pár dní nato dokonca priznala, že idú podpisovať predajnú zmluvu na dom. Dovtedy napriek blížiacemu sa rozvodu bývali s manželom Jiřím pod jednou strechou... A stále bývajú. Jej plány na presun od manžela do vlastného totiž zmarila aktuálna situácia. A tak partneri, ktorých o týždeň čaká rozvod, stále bývajú pod jednou strechou.

Vlastina Svátková so svojimi tromi synmi, manželom Jiřím a jeho dcérou. Zdroj: Instagram VS

„Nie je nad to byť zatvorení všetci pod jednou strechou týždeň pred rozvodom. Drahý Bože, ja ten tvoj zmysel pre humor tak milujem. Tak nás teraz ochraňuj, nech to prežijeme,“ napísala na sociálnu sieť Vlastina, keď sa jej trojročný syn Matyáš nakazil koronavírusom. Karanténu nakoniec všetci v zdraví prežili, no kvôli vládnym nariadeniam sa na ich stave stále nič nezmenilo.

„Všetko to stojí, je lockdown, takže sa nič nedeje,“ priznala Vlastina, že stále spolu všetci bývajú. „Má to všetko asi zmysel, keby nebol COVID, tak sú asi všetky veci inak,“ uzavrela herečka, ktorá už v minulosti raz vydatá bola. Z prvého manželstva s režisérom Danom Svátkom má 13-ročného syna Adama a 9-ročného Kryštofa.