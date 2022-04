Potvrdené! Táňa Pauhofová je TEHOTNÁ: Prvé dieťa porodí o 10 rokov mladšiemu mužovi!

BRATISLAVA - Koncom septembra minulého roka sa na verejnosť dostala správa o utajenej svadbe herečky Táne Pauhofovej (38). Svoje áno povedala o 10 rokov mladšiemu hudobnému skladateľovi Jonatánovi Pastirčákovi (29). No a dvojica má ďalšiu veľkú novinku vo svojom živote - čakajú prvé dieťa. Potvrdil to šťastný budúci otec!

Radostnú novinku pre týždenník Plus 7 dní potvrdil sám budúci otecko. „Je to fantastická správa. Teším sa, že budem otec. Samozrejme, že človeku napadne, že dieťa príde do ťažkých časov. Je to zvláštne, lebo život je zároveň najväčší dar,“ povedal Jonatán Pastirčák, no pohlavie bábätka nespresnil.

Dvojica si svoje áno povedala v septembri minulého roka, zosobášil ich Jonatánov otec, kazateľ Daniel Pastirčák. Informáciu o dôležitom životnom kroku sa však mladomanželom darilo istý čas tajiť, rovnako ako zásnuby. Budúcim rodičom gratulujeme a prajeme veľa zdravia!