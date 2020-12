Slovenské hviezdy sa na Vianoce spojili: FOTO Šťastné tváre osamelých dôchodcov vás dojmú k slzám!

BRATISLAVA - Na sviatky by nikto nemal byť sám, naopak. Každý by mal cítiť, že na svete existuje niekto, komu na ňom záleží. Bohužiaľ, domovy dôchodcov či nemocnice sú plné staručkých tvárí, o ktoré sa už nemá kto starať. A preto už tradične aj tento rok organizátori spustili zbierku Koľko lásky, do ktorej sa nezapojila iba široká verejnosť, ale aj množstvo známych tvárí!

Výzva od organizátorov bola jednoduchá, no o to krajšia. Zbierka spočívala v tom, že záujemcovia nabalili do krabice od topánok veci, ktoré mnohí z nás pokladajú za bežné. Ibaže osamelí dôchodcovia si ich musia kupovať zo skromných dávok sami a na zbytočné vyhadzovanie peniažkov pre svoje potešenie nemajú.

Niečo slané

Niečo sladké

Niečo voňavé

Niečo teplé

Niečo na čítanie

Niečo na pamiatku

Tak zneli jednoduché inštrukcie, čo pobaliť do krabíc. Navyše, mnohých za srdce chytila krátka, no mimoriadne silná veta. „Možno to bude to jediné, čo tento rok na Vianoce dostanú,” vyzývali autori projektu. Ako sme spomínali, táto prekrásna myšlienka uchvátila nielen našich redaktorov v redakcii Topky.sk, ale aj množstvo známych tvárí, ktoré dokázali, že majú takisto obrovské a nezištné srdcia.

Herečka Zuzana Vačková s dcérkou Maruškou pripravili takýto nádherný balíček Zdroj: Topky

Nezaváhala ani moderátorka Karin Majtánová Zdroj: Topky

Do zbierky sa bez váhania zapojili moderátorka Karin Majtánová, herečka Zuzana Vačková, moderátor Valér Ferko, manželia Drapákovci, speváčka Lenka Lera Rakarová, spevák Jakub Petraník, moderátor Martin Nikodým, herci Dušan Cinkota a Juraj Bača, herečka Dominika Richterová, návrhár Jozef Grondžák, šperkár Tomáš Stríž či skvelý kolektív divadla Nová scéna.

Spoločne sa postarali o to, že sme na zberné miesto v bratislavskom detskom centre zaniesli viac ako 30 nádherných balíčkov, čo znamená, že krajšie Vianoce tento rok bude mať o viac ako tri desiatky opustených dôchodcov viac.

Balíčky sme odovzdávali v bratislavskom detskom centre Zdroj: Topky

Zbierka končila 6. decembra, aktuálne už autori projektu spolu so svojimi pomocníkmi chodia po Slovensku a rozdávajú darčeky dôchodcom, ktorí zostali osamelí vo svojich domovoch, no takisto aj domovoch dôchodcov či na nemocničných oddeleniach. A pozrite sa na ich šťastné tváre. Tak čo, zapojíte sa o rok aj vy?