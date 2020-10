Ďalšia jojkárska Maska odhalená: TOTO bolo jasné… Prominentného syna okamžite prekukla Bohdalová!

Po zmenách, ktoré zaviedla česká Prima a následne sa im prispôsobila aj slovenská Jojka, si diváci šou Zlatá maska môžu pozrieť už o deň skôr. Túto sobotu sa vysielala 7. epizóda, čo znamená, že v závere šou bola odhalená už siedma maska. Porota a prítomní diváci si mohli vybrať, koho by v projekte chceli vidieť naďalej a naopak, koho identitu by chceli odhaliť.

Na pódiu sa predstavili Chobotnička, Páv, Králik, Robot, Bubák a Ufon. A práve posledný z menovaných musel dať masku dole. A porotcom sa dokonca tentokrát podarilo odhaliť aj jeho identitu. Libor Bouček tipoval, že sa v kostýme nachádza Tomáš Savka, Jakub Prachař, že Roman Tomeš, Michal Hudák si myslel, že to je Ondřej Brousek.

No pravdu mala len Jiřina Bohdalová. Pod maskou Ufona sa totiž skrýval syn známeho českého herca a moderátora Jana Krausa, hudobník David Kraus. „Chcel som klamať telom, ale môj hlas je tak špecifický, že som vedel, že ma skoro spoznáte, nech budem spievať čokoľvek. Tak som sa snažil byť veľmi vykrútený Ufon,“ zahlásil po odhalení Kraus, ktorý si vraj účinkovanie v šou dal k narodeninám.

David Kraus sa skrýval pod maskou Ufona. Zdroj: TV JOJ

„Najskôr som si chcel dať k svojim 40. narodeninám voľno a oddych, ale nakoniec som si daroval túto šou. Ísť do niečoho, o čom nemáte žiadnu predstavu, aké to bude. Povedal som si: To je také bláznivé, že do toho idem,“ prezradil účinkujúci. No podmienky v projekte neboli vždy ideálne a v istých momentoch zapochyboval, či je to realita.

„Musím priznať, že keď vám malinko zoberú ten vzduch, tak začnete trochu blúzniť. Chvíľku som nevedel, či ide o realitu alebo sa mi to len zdá. Pri každom vystúpení som si hovoril, že ma už nič neprekvapí a vždy ma niečo prekvapilo. Byť v tejto šou, bolo pre mňa obrovské dobrodružstvo,“ priznal David Kraus, ktorý sa v 7. kole so Zlatou maskou definitívne rozlúčil.

David Kraus má tak špecifický hlas, že Jiřina Bohdalová ho hneď uhádla. Zdroj: TV JOJ

Kompletné tipy porotcov:

Chobotnička:

Libor Bouček - Lenka Filipová alias Lenny

Jiřina Bohdalová - Lenka Filipová alias Lenny

Jakub Prachař - Lenka Filipová alias Lenny

Michal Hudák - Lenka Filipová alias Lenny

Páv:

Libor Bouček - Peter Hochschorner

Jiřina Bohdalová - Bruno Ciberej

Jakub Prachař - Ján Lašák

Michal Hudák - Michal Martikán

Králik:

Libor Bouček - Štefan Skrúcaný

Jiřina Bohdalová - Juraj Bača

Jakub Prachař - Vlado Voštinár

Michal Hudák - Ľuboš Kostelný

Robot:

Libor Bouček - Jan Kopečný

Jiřina Bohdalová - Ondřej Brzobohatý

Jakub Prachař - Jarek Šimek

Michal Hudák - Roman Holý

Bubák:

Libor Bouček - Daniela Hantuchová

Jiřina Bohdalová - Katarína Knechtová

Jakub Prachař - Kristína Svarinská

Michal Hudák - Lujza Garajová Schrameková

Ufon:

Libor Bouček - Tomáš Savka

Jiřina Bohdalová - David Kraus

Jakub Prachař - Roman Tomeš

Michal Hudák - Ondřej Brousek

