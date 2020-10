Koniec lásky? Markizácky párik sa dovadil rovno pred kamerami... Veľký plač a výčitky!

BRATISLAVA - Rozprávka sa skončila! Ešte pred niekoľkými dňami to vyzeralo tak, že z nevinného romániku sa zrejme vykľuje pevný vzťah, no zrazu je to medzi nimi poriadne naštrbené. Reč je o farmároch Sáre Adamčíkovej a Erikovi Zahorjanovi, ktorí si ešte donedávna vymieňali nežné gestá, sladké bozky a zamilované rečičky...

Sára je jednou z mála, ktorí Erika vedia vystáť a stála pri ňom v podstate od samého začiatku, odkedy ho z mesta preradili na dedinskú stranu. Lenže od momentu, kedy sa stal farmárom týždňa, sa jeho správanie krehkej brunetke prestalo pozdávať. Nepáči sa jej, ako komunikuje s ostatnými farmármi. Svoj názor na jeho konanie mu otvorene vyjadrila, lenže debata napokon vyústila do toho, že on zostal ofučaný a ona v slzách.

rozhovorila sa Sára v dome farmára týždňa, zatiaľ čo k sebe boli v posteli otočení chrbtom. Lenže Erik sa zrazu zobral a uprostred noci odišiel spať do príbytku pre sluhov.

Sára sa kvôli Erikovi rozplakala. Zdroj: TV MARKÍZA

Erik odišiel do sluhovského domu, kde ho napokon nešťastná Sára našla Zdroj: TV MARKÍZA

Mladá fitneska potom vyliezla spod perín a svojho partnera išla hľadať. Medzi ostatnými v kuchyni ho ale nenašla. Srdce si teda vyliala aspoň prítomným kolegom a takisto pred kamerami. „Každým dňom, ako je farmár týždňa, tak si myslím, že tú funkciu nezvláda, čo sa týka komunikácie. A vždy, keď som mu chcela povedať svoj názor a možno mu nejako poradiť, tak ma zahriakol, že nie, že proste toto je moja vec, ty sa do toho nestaraj,” ozrejmila, o čo ide.

Po tom, čo sa vyrozprávala aj ďalším súťažiacim, išla Erika hľadať ďalej a napokon ho predsa len našla. Osamoteného v spomínanom sluhovskom dome. Pýtala sa, prečo sa jej chce zbaviť a či povedala niečo zlé. „Nechcem nikoho. Nechcem tu nikoho. Nechcem vidieť, nechcem sa baviť s nikým, nechcem nič. Kým vypadnem, chcem sa tu ešte vyspať a to mi stačí úplne. Nechcem už nikoho riešiť. Nikoho vôbec,” vypustil zo seba, pričom nešťastná Sára pri ňom sedela a jediné, na čo sa v tom momente zmohla, bolo to, že mu povedala, že ho chce pochopiť. No a ako to napokon celé dopadne, sa dozvieme zrejme už dnes večer!