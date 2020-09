Ďalšie rošambo na Farme: FOTO Robila mu TO rovno vedľa ďalšieho páriku!

Diváci im neprekážajú!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Tam sa opäť diali veci! 12-ta séria Farmy je naozaj mimoriadne výnimočná. Okrem nového konceptu sa o to ale postarali najmä samotní súťažiaci. Niektorí z nich totiž už počas prvých dní ukázali, že zábrany im veľa nehovoria. No a po laškovaní v spoločnej spálni sa to tentokrát zvrtlo vo štvorici!