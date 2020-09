Pred rokom ŠKANDÁL kvôli pornu a dnes: Markizácka nevesta sa ide vydávať... Ale niečo tu nehrá!

BRATISLAVA - Tomuto nebudete chcieť uveriť ani vy! Markizácka "nevesta" Lucia si získala pozornosť vďaka účinkovaniu v šou Svadba na prvý pohľad, kde hľadala ženícha. Tím odborníkov k nej priradil Ivana Plučinského, no od samého začiatku bolo jasné, že medzi týmito dvomi ľuďmi to šťastne nedopadne. Mali medzi sebou neustále škriepky a hádky, nehovoriac o tom, že na povrch sa dostala Luciina poriadne pikantná minulosť...

Temperamentná brunetka totiž v minulosti nakrútila minimálne dve "snímky pre dospelých", počas nakrúcania jednej z nich sa ocitla na známom bielom gauči. Jej televízny ženích Ivan na toto zistenie nereagoval príliš dobre, no napriek tomu ich vzťahu dával nádej. Napokon sa však ale jej ďalšími prečinmi všetko vyostrilo až tak, že jej pred kamerami v závere šou dal kopačky.

Lucia sa za svoju odhalenú minulosť príliš nehanbila. Práve naopak. Na sociálnych sieťach vystupovala s čoraz väčším sebavedomím a zvýšenú pozornosť si podľa všetkého svojím spôsobom tak nejako užívala. No a teraz sa o slovo prihlásila opäť. Markizácka nevesta vyšla na Instagrame s informáciou, že je zasnúbená.

Lucia zo Svadby na prvý pohľad sa vraj ide vydávať Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Fotky svojho partnera, snubného prsteňa, aj slová o tom, že je najviac zamilovaná svojím priaznivcom naservírovala počas jedného dňa. No a keďže si z ľudí, ktorí ju sledujú, i z médií už viackrát urobila "dobrý deň" a doteraz nič nenasvedčovalo tomu, že je v usporiadanom vzťahu, jej slovám sa dá veriť len ťažko. Pravdu napokon ukáže zrejme až čas. Ale, ak by náhodou – svadba vraj bude v lete. No a vy si z jej príspevkov urobte názor sami...

Za tohto muža sa má Lucia v lete vydať. Zdroj: Instagram