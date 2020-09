Pamätáte sa na macatého superstaristu? V tichosti sa oženil... Už druhýkrát a počas turné!

BRATISLAVA - V roku 2007 sa Robo Šimko (30) zúčastnil tretej a zároveň aj poslednej série šou Slovensko hľadá Superstar, vďaka ktorej sa do povedomia dostala napríklad speváčka Dominika Mirgová. Hoci sa muzikant výrazne zmenil, zhodil nejaké tie kilečká a zbavil sa aj dlhých vlasov, spevu sa venuje dodnes - pred dvomi rokmi zabodoval aj v maďarskej verzii súťaže X-factor. No a najnovšie sa jeho meno skloňuje opäť - vyšlo najavo, že tmavovlasý sympaťák sa oženil!

A to už druhýkrát! V auguste 2015 sľúbil večnú lásku svojej dlhoročnej partnerke Lenke. Svadba sa konala v dedinke Michalová neďaleko Brezna, odkiaľ pochádza hudobníkova dnes už bývalá manželka. O štyri roky neskôr totiž vyšlo najavo, že hrdličkám to spolu nevyšlo a išli od seba. No a aby toho nebolo málo, krach manželstva priznal tak, že sa pochválil novou ženou.

„Ako definovať dokonalé šťastie, naozajstnú nezištnú lásku a všetko, po čom som v živote túžil? Takto. Cítim, čo som nikdy necítil, dostávam, čo som v živote nedostal, teraz mám všetko na svete a stojí vedľa mňa... A naveky aj bude,“ napísal počas minulého novembra k fotografii so svojou novou partnerkou.

S bývalou manželkou Lenkou to Robovi nevyšlo Zdroj: Facebook R.Š.

No a zdá sa, že svoje slová o "naveky" myslel absolútne vážne. Aktuálne sa totiž na jeho profile na Facebooku objavila fotografia, z ktorej je zjavné, že dvojica sa vzala. „Moja soulmate a manželka v jednej (najúžasnejšej) osobe mi povedala, že už by som mohol dať fotku na internety s nejakou peknou čajočkou, tak teda dám,” napísal k zamilovanému záberu so svojou krásnou nevestou.

Spevák Robo Šimko sa druhýkrát oženil Zdroj: Facebook R.Š.

A podľa všetkého nejde o úplne čerstvú záležitosť. Keď sa speváka opýtali, kedy sa stihol druhýkrát oženiť, nezaprel dušu hudobníka a zároveň prezradil, že svoje sladké tajomstvo nejaký ten čas s manželkou strážili. „2 mesiace dozadu medzi koncertmi počas turné,” prezradil Robo. Šimkovcom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa lásky v spoločnom živote!