Cibulková opäť obeťou zlodejov: Po záhradnom nábytku jej teraz ukradli… Hlavu v smútku má už 4 dni!

Dominika Cibulková je veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Svojich fanúšikov pravidelne informuje o novinkách nielen z profesionálneho, no teraz najmä zo súkromného života. Posledné dni si však jej priaznivci všimli zvláštu aktivitu na jej facebookovom profile.

Príspevky, ktoré tenistka zverejňuje, totiž nepatria k tým, ktoré by bežne zdieľala. Posledné tri dni sa totiž na jej stránke objavujú rôzne videá, ako vylepšiť dom, zvláštne športové videá, či zábery, ako v kokosovom orechu žije sumec. No skrátka nič, čo by bežne Dominika zverejňovala.

Zdroj: Instagram D.C.

Okamžite tak jej fanúšikovia nadobudli pocit, že sa niečo deje. „No toto nie je účet Dominiky. Takéto chu*oviny ona nedáva,“ napísal jeden z priaznivcov. A pridali sa ďalší: „Pani je hacknutá.“ „Tiež mi to tak odvčera pripadá.“ A ich dojem bol správny.

Oslovili sme v tejto súvislosti samotnú Dominiku, ktorá to potvrdila. „Napadnutý Facebook mám už štyri dni. Rieši to už agentúra, ktorá ma zastupuje. Bohužiaľ, zatiaľ je to stále v tomto štádiu,“ povedala pre Topky.sk Cibulková, ktorá by už čoskoro, snáď, mohla opäť prebrať kontrolu nad svojím profilom.

EXKLUZÍVNE Zldoeji vybielili chalupu Dominiky Cibulkovej, keď rodila: VIDEO zločincov v akcii!

Tenistka má v poslednom období na zlodejov „šťastie“. Len pár dní po pôrode, ešte keď bola v nemocnici, jej totiž neznámy muž vykradol chatu. Zatiaľ čo plavovláska prežívala svoje najradostnejšie chvíle, si dlhoprstý privlastnil záhradný nábytok v hodnote 20 tisíc eur. Tak snáď bola toto už jej posledná nepríjemná skúsenosť.

Dominika Cibulková o hacknutom profile napokon informovala aj na Instagrame. Zdroj: Instagram D.C.