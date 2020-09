Ján Ďurovčík je otcom: Chlapček dostal tradičné slovenské meno!

V polovici mája sa na verejnosť dostala informácia, že známy slovenský choreograf Ján Ďurovčík sa stal otcom. Jeho manželka bola vtedy už v piatom mesiaci tehotenstva.

Ďurovčík bude otcom: Jeho manželka Barbora (24) je v 5. mesiaci tehotenstva!

„Áno, sme v očakávaní. Korona nám dala jediný dar, že sa nám krásne žilo doma a na záhrade a užívali sme si toto pekné obdobie len my dvaja. V opačnom príapde by Barbora chýbala na predstaveniach a, samozrejme, by to bolo oveľa skôr vonku,“ prezradil vtedy Ďurovčík.

Ten aktuálne prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života - v nedeľu večer sa z neho totiž stal otec. Manželka Barbora mu na svet priviedla chlapčeka, ktorý dostal tradičné meno po otcovi - Ján.