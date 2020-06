Aneta Parišková to nevzdáva: Prišla o vlasy... Prvá FOTO s parochňou!

BRATISLAVA - Kým celé Slovensko rieši aktuálnu koronakrízu, Aneta Parišková (47) je človekom, ktorému táto situácia do života zasiahla viac, ako komukoľvek inému...

Aneta sa v podstate od samého začiatku netajila tým, že bojuje so zákerným ochorením. Akonáhle o svojom zdravotnom stave a nádoroch začala rozprávať prostredníctvom svojho Intagramu, zdalo sa, že blondínka je so všetkým absolútne zmierená.

Aneta Parišková sa musela vzdať svojich vlasov a začať nosiť parochňu Zdroj: Instagram A.P

No a aj napriek tomu, že sa Parišková tvári ako absolútny suverén, sú isté veci, ktoré ju, vzhľadom na jej zdravotný stav, určite zamrzia. Ako príklad môže slúžiť aj situácia, kedy moderátorka prišla o vlasy. Agresívne chemoterapie si síce vypýtali svoju "daň,, no vlasy a fyzická krása sú stále to najmenej, čoho sa človek môže vzdať.

Aneta ale neváhala. Akonáhle začala chodiť na kontroly, zhŕklo sa okolo nej mimoriadne veľa ľudí. No a aj napriek tomu, že aktuálne Parišková funguje "bez vlasov" naučila sa akceptovať svet presne taký, akým je a svoju "povrchnú" korunu krásy nahradila parochňou. Ako sa vám páči?