Mega trapas slovenského herca: Pokúsil sa vlámať do cudzieho auta!

BRATISLAVA - Tak tento človek je naozaj talent na trapasy. Lukáš Pavlásek (32) je známy najmä divádelným priaznivcom, už niekoľkokrát sa ale o ňom hovorilo v súvislosti s naozaj netypickými, no zato mimoriadne vtipnými situáciami. Do jednej takej sa dostal aj najnovšie.

Po návrate z Košíc sa hercovi opäť rozbieha pracovný kolotoč v bratislavskom Divadle Nová scéna, no a Pavlásek si povedal, že by sa po niekoľkomesačnej domácej karanténe mohol opäť dostať do formy. Išiel si teda zabehať na Železnú studničku a po tomto športovom výkone mal zrejme v hlave tak trochu guláš. Keď sa chcel dostať do auta, aby sa mohol vrátiť domov, nestíhal sa čudovať, prečo jeho štvorkolesový tátoš protestuje.

vysvetlil nám herec, keď sme sa ho pýtali na bližšie detaily celej situácie, s ktorou sa zveril svojim priaznivcom na sociálnej sieti. Po niekoľkých minútach ho už ale automatické odomykanie prestalo baviť.

Lukáš Pavlásek je magnetom na trapasy. Zdroj: Archív Lukáš Pavlásek

Išiel na to teda klasicky a do zámky vložil kľúč manuálne. „No to auto začalo zrazu tak húkať, že až vtedy som sa spamätal. Zhŕkli sa okolo mňa ľudia a pozerali, čo to tam robím. Už ste sa dobíjali do auta a vlastne až pri alarme ste zistili, že alarm nemáte a ani to auto nie je vaše?" smial sa herec, ktorého "vyčíňanie" si všimol aj pravý majiteľ vozidla.

Žiadna dráma sa ale nekonala. „Prišiel a spýtal sa ma, či mi s niečím môže pomôcť. A ja, že nie, len som pozeral, že máte dobrý vkus na farbu a značku áut," opísal nám celú situáciu Pavlásek, ktorý si odteraz bude zrejme pre istotu kontrolovať aj ŠPZ-ku.