Ostrihoňová sa pustila do Kramárovej kauzy: V Amerike by si po tomto veľmi dlho neškrtol!

BRATISLAVA - O Veronike Cifrovej Ostrihoňovej (31) je známe, že sa aktívne venuje rovnoprávnosti žien. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa vo svojej talk-show Sit down s Veronikou najnovšie venovala sexuálnemu obťažovaniu. Ak by ste si však mysleli, že išlo o reakciu na Maroša Kramára (61) či Olivera Andrásyho (62) ste na omyle. Túto tému vraj mala naplánovanú už dlhšie, no napriek tomu sa spolu so svojou hosťkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou nevyhla ani debate o spomínaných pánoch.

Obe dámy priznali, že sexuálne obťažovanie zažili aj na vlastnej koži. „Ja si úprimne myslím, že na Slovensku neexistuje žena, ktorá by to nezažila a tie, ktoré hovoria, že nie, si to možno neuvedomili alebo to vytesňujú. Nestalo sa mi, že by ma na ulici chytil niekto len tak. Ale sexuálne obťažovanie sa mi stalo najmä v práci," uviedla Zuzana Hanzelová s tým, že jedinou výnimkou je jej aktuálne pracovisko.

Po opísaní niekoľkých konkrétnych príkladov svoju skúsenosť následne opísala aj Veronika Ostrihoňová.prekvapila moderátorka, ktorej sa našťastie podarilo uniknúť.

Potom prišla reakcia na konanie Maroša Kramára. Veronika skonštatovala, že najviac ju na celej veci zamrzela skutočnosť, že časť verejnosti jeho skutok obhajovala kamarástvom s maskérkou Martinou, ktorej, podľa jej vlastných slov, dotyky od herca neprekážali. „A ja hovorím, že to je v poriadku, že jej to neprekážalo. Ak to chcú robiť, tak nech to robia, ale podľa mňa, nech to robia mimo pracovného kolektívu, lebo do práce takéto veci nepatria," vyjadrila svoj pohľad na vec Ostrihoňová.

Zuzana Kovačič Hanzelová a Veronika Cifrová Ostrihoňová sa rozprávali na tému sexuálne obťažovanie. Zdroj: Instagram V.O.

Zo skúsenosti zo štúdia v zahraničí uviedla, že za veľkou mlákou by sa niečo podobné rozhodne netolerovalo tak, ako je tomu u nás. „V Amerike sa na toto dáva viac pozor. Ja si myslím, že keby sa stala táto situácia s Marošom Kramárom v Amerike, tak by vyrazili celé vedenie, ktoré toto dopustilo a zároveň si myslím, že Maroš Kramár by si v tej televízii veľmi dlho neškrtol," uviedla s tým, že mu, samozrejme, podobný osud nepraje.

Veronika a Zuzana sa vyjadrili aj k Marošovi Kramárovi, ktorý v Inkognite pošteklil zadok maskérky. Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

„Nehovorím, že tak to má byť, alebo že by som chcela nášho zaslúžilého umelca niekde eliminovať, len hovorím, že v Amerike by sa to bralo na oveľa väčšiu váhu," dodala Veronika, ktorú údajne zarazil aj fakt, že ku Kramárovmu počinu neboli kritickejšie odozvy trebárs od jeho kolegýň a do debát o sexuálnom obťažovaní sa zapojilo málo mužov. „Problém je, že o takomto niečom sa bavia vlastne len ženy," dodala Ostrihoňová, ktorá pozitívne vníma aspoň skutočnosť, že sa o celej veci začalo aktívnejšie rozprávať.