Šedá myška Superstar Barbora Piešová: Doma má konkurenciu... TAKTO spieva jej sestra!

Barbora Piešová prišla na kasting ako celkom šedá myška, no porotu dostala svojich skvelým hlasom. O tom, že je skutočne talentovaná svedčí aj fakt, že sa prebojovala do finále a pätice najlepších spevákov tohtoročnej Superstar. Nie je však jediná, kto má v ich rodine zlato hrdlo. Bašina sestra Lenka totiž spieva tiež a dokonca sa objavila aj v talentovej súťaži.

Pred desiatimi rokmi sa Lenka Piešová prihlásila do šou konkurenčnej JOJ-ky Česko Slovensko má talent. Vtedy len ako 16-ročná zaspievala skladbu od Lucie Bílej Jsi můj pán. Hoci jej Jaro Slávik vyčítal, že je na túto pieseň príliš mladá, češtinu mala kostrbatú a povedal jej nie, napokon ju Lucie Bíla a Ján Kraus posunuli ďalej. Prebojovala sa až do semifinále, čo značí o jej talente. A to nie je všetko.

Lenka Piešová v šou Česko Slovensko má talent

Barbora nešla do Superstar ako úplný nováčik, ktorý spev miluje a spieva si doma v sprche, ktorou by nahrádzala mikrofón. Na Youtube má totiž hneď niekoľko skladieb a coverov. Jednu z nich má spoločnú práve so svojou sestrou, ktorá bola v jojkárskom talente, pričom za hudbou aj textom stojí mladá superstaristka. Nuž mladá Prievidžanka má doma konkurenciu. I keby však plavovláska Superstar nevyhrala, hoci má veľké predpoklady na víťazstvo, v hudobnom svete sa nestratí. A rovnako to platí aj o jej sestre, pretože hlas má skutočne krásny.