Náročné obdobie porotkyne Superstar: Rozvod, kilá navyše a... Zaháňala to nutelou!

PRAHA – Vďaka novej sérii speváckej šou Superstar sa do povedomia Slovákov dostala česká herečka Patricie Pagáčová (31). U našich susedov je mimoriadne známa a obľúbená aj preto, že štrnásť rokov sa pravidelne objavuje na obrazovkách v seriáli Ulice. Momentálne sedí v porote, kde hodnotí nádejných spevákov. Aktuálne sa jej darí, no nie vždy mala takéto šťastné obdobie.

Sympatického moderátora hneď zaujímalo, či to pre ňu nebolo problematické, byť v pubertálnom veku na obraze. „Noo, a ja som k tomu všetkému ešte malá také obdobie, kedy som bola asi tak o 12 kíl tučnejšia, takže mi to dávali vyžrať. Nielen diváci. Čo nebolo úplne easy obdobie, pretože každá ženská, keď priberie, tak dúfa, že si to nik nevšimne a nieto ešte, aby sa to rozoberalo,“ priznala farbu Patricie.

Za všetkým pritom nebolo len to, že vždy usmievavá herečka prechádzala pubertou, ale tiež náročným obdobím v súkromí. „Rozchod a rozvod rodičov a také nie príliš fajn obdobia, ktoré som zažívala. Tak sa to prejavilo,“ vysvetlila, prečo sa na ňu kilá nabaľovali. Bola ako taká Bridget Jones. „Áno, a čím viac do mňa ľudia ryli, tým viac som ja jedla. U mňa to nemalo ten efekt, že teraz vám všetkým ukážem a schudnem. Nie, ja som prišla, zobrala si nutelu, lyžičku a...,“ opísala Paťa a naznačila vyjedanie.

Napriek tomu, že obdobie to pre ňu nebolo práve najľahšie, nemenila by. „Ja som rada, pretože si myslím, že ma to v mnohých veciach posilnilo a naučilo neriešiť toľko, čo ľudia riešia. Dôležité je to, ako sa cítiš ty sám a až v momente, keď som si povedala - kašlem na to, vylezte mi všetci na hrb, tak až v ten moment sa mi začalo dariť so sebou niečo robiť,“ priznáva dnes krásna a štíhla blondínka. Zároveň však tvrdí, že stále jej nie je celkom jedno, keď sa do nej niekto obúva. „To vie podľa mňa málokto. To vie podľa mňa Paľo Habera,“ dodáva s úsmevom.