Nezodpovednosť Leoša Mareša a jeho ex: Návrat z centra smrtiaceho koronavírusu a... Na karanténu kašlú!

PRAHA – Tak tomu sa povie nezodpovednosť. Kým ľudia sa klepú strachom z toho, že v Česku potvrdili už päť prípadov koronavírusu, a snažia sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia a karanténu, moderátor Leoš Mareš (43) a jeho ex Monika (45) na to zvysoka kašlú. A to aj napriek tomu, že u našich susedov už zatvorili niekoľko vysokých škôl kvôli nakazeniu jedného profesora, ktorý sa stretol s ďalšími kolegami z praxe a študentmi.

V Taliansku potvrdili niekoľko prípadov koronavírusu, rušia sa odtiaľ lety a ľudia, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí, by mali ostať v karanténe po dobu štrnástich dní. Tak vravia bezpečnostné opatrenia. No na to zvysoka kašle Leoš Mareš i jeho bývalá manželka Monika, s ktorou má moderátor dvoch synov. Obaja totiž strávili nejaký ten čas v Taliansku na horách. Napriek tomu, že boli v provincii Trentino, odkiaľ zatiaľ nehlásia nakazených, neznamená to, že sa nemohol vírus rozšíriť aj tam.

Živým príkladom je už spomínaný profesor, ktorý sa z Talianska vrátil už 22. februára a zdržiaval sa v stredisku Udine blízko slovinských hraníc, kde doposiaľ nebol koronavírus potvrdený, a predsa mal profesor pozitívny test. Preto by ľudia karanténu skutočne podceňovať nemali. Ani Leoš, ani Monika si však z toho zrejme ťažkú hlavu nerobia a veselo si chodia medzi ľudí.

Leoš Mareš sa vrátil z Talianska, no v karanténe nie je. Veselo moderuje. Zdroj: Instagram L.M.

Nielen samotní ľudia, ale aj spoločnosti a zamestnávatelia už robia opatrenia. Zamestnancom, ktorí sa vrátili z Talianska, radia, aby ostali počas dvoch týždňov doma. Pre všetky istoty. Rádio Evropa 2 však nič také neurobilo, a tak Mareš veselo vysiela ďalej. „V tejto chvíli neprijímame žiadne opatrenie. Nemáme dôvod, prečo to riešiť. Nebojíme sa, že nám Leoš nakazil ostatných moderátorov, normálne vysiela,“ vyjadrila sa hovorkyňa Iva Pavlousková pre český Expres. Zrejme si však neuvedomuje, že Mareš je doma zatiaľ len týždeň a choroba, ak by ju nedajbože mal, by sa prejavila neskôr. Vtedy by už na opatrenia mohlo byť neskoro.

Na ľahkú váhu to berie aj jeho bývalá manželka Monika. Hoci sa najprv rozhodla dobrovoľne pre dvojtýždňovú karanténu, akosi jej to nevychádza. Teda, ak by sme brali do úvahy prácu, tak aj áno, no zvyšné prípady...

Monika sa vrátila z talianskeho Livigna, kde bola na lyžovačke celý týždeň aj so svojou rodinou. Dvojtýždňovú karanténu aplikovala na svoju prácu. „Zhodli sme sa s majiteľkou, že to tak bude najlepšie. Pracujem v zdravotníckom zariadení,“ povedala pre expres.cz Marešová. Čo sa však týka chodenie medzi ľudí, v tomto prípade už karanténu nedodržuje. „V karanténe nie som, nebola som v zasiahnutej oblasti. Ale do práce radšej nebudem dva týždne chodiť,“ vyjadrila sa. Toto jej zmýšľanie je však poriadne nezodpovedné, ako sme spomínali už vyššie, a hlavne nemá pravdu. Monika bola totiž v oblasti Lombardia, ktorá je z celého Talianska zasiahnutá najviac.

Monika Marešová bola na lyžovačke v Livigne aj so synmi. V oblasti Lombardia, ktorá je najviac zasiahnutá. Zdroj: Instagram M.M.

Monika Marešová sa odvoláva na to, že jej nič nie je a nepodstúpila ani žiaden test. Vraj na to nie je dôvod. Nuž, ani vysokoškolský profesor spočiatku dôvod nemal. Dokonca aj synovia Leoša a Moniky, Jakub a Matej, by mali radšej ostať doma a nejsť do školy. Avšak ani v tom plavovláska problém nevidí. „V školách sme sa pýtali a Livigno zatiaľ nespadá do ohrozených oblastí, takže do školy môžu,“ tvrdí mama chlapcov. Vyjadrila sa tak však v čase, keď minister vnútra zvažuje vyhlásenie núdzového stavu.

I keď Marešová tvrdí, že boli v nezasiahnutej oblasti, čo však nie je tak celkom pravda, mala by karanténu aj so synmi dodržať a rovnako tak aj Leoš Mareš. Upozorňuje na to aj český minister zahraničia Tomáš Petříček. „Platí odporúčanie ministerstva zdravotníctva, na mieste je obozretnosť. Niektorí zamestnávatelia vyzývajú, aby ľudia, ktorí sa vrátili z Talianska, zostali v nejakej domácej izolácii alebo v dobrovoľnej domácej karanténe. Odporúčame, aby sa občania vyhli aj ďalším regiónom, okrem Lombardie a Benátska sa jedná o región Emilia-Romagna, v ktorom je v posledných dňoch veľký nárast,“ vyjadril sa pre novinky.cz.

Monika Marešová tvrdí, že nebola v zasiahnutej oblasti. Opak je však pravdou. Zdroj: Instagram M.M.