Nele Slovákovej sa vyhrážajú: Rupli jej nervy a... To je vážne pištoľ?

Nela už neraz zverejnila urážlivé či neprajné správy, ktorými ju ľudia častujú na sociálnych sieťach. Ako vraví, pri podobných správach je nad vecou a anonymné odkazy berie s rezervou. Teraz však narazila na stránku, na ktorej už ide poriadne do tuhého. „Ja som v piatok dostala správu od slečny, jej nick nebudem zverejňovať, to by mi ani nenapadlo, pretože som priamy a férový človek. V správe od tej slečny bolo niekoľko prezývok, ktoré na fóre zvanom SLACK ohovárajú určitých ľudí takým spôsobom, že je to normálne hodné snáď psychopatov a ľudí, ktorí patria do psychiatrickej liečebne,” vysvetľuje rozčarovaná Nela.

Blondínka preto začala „hon na čarodejnice”. „Správy typu zdochni, chcípni, zlom si ešte tú druhú ruku, tak ti treba ty..., to mi príde ako niečo tak extrémne, že ma to donútilo trošku zapátrať a vzhľadom na to, že mám na Instagrame veľa ľudí, tak sa mi to, vďakabohu, podarilo,” informuje Nela, ktorá aj túto vážnu situáciu zobrala po svojom. Vo videách, ktoré zverejnila, sa preobliekla za detektíva a do ruky zobrala aj hračkársku zbraň. A začala s pátraním.

Nela Slováková to poňala s nadhľadom jej vlastným a prezliekla sa za vyšetrovateľa. Zdroj: Instagram N.S.

To ju doviedlo až ku gangu asi päťdesiatich žien, ktoré si dlhú chvíľu krátia tým, že šikanujú iných. A reč nie je len o fóre, kde si svoju zlosť vybíjajú. Zakladateľky spomínaného fóra si vedia dohľadať informácie napríklad aj o tom, kde ich obete pracujú, s kým sa stretávajú, kde bývajú a kto je ich rodina. Následne ubližujú nič netušiacim dievčatám a snažia sa im poriadne znepríjemniť život.

Nela Slováková postupne začala odkrývať identity šikanujúcich dievčat. Zdroj: Instagram N.S.

Najnovšie pustili aj do podnikateľky a jej partnera, hokejistu Lukáša Kozáka. Známa influencerka ich preto konfrontovala a upozornila ich, že ich identitu plánuje zverejniť. To však vyvolalo ešte väčšiu vlnu vyhrážok.

Situácia sa následne ešte vyostrila. Zdroj: Instagram N.S.,

„Takýchto správ mi za týždeň príde tak päť... Toto som zverejnila, pretože je jasné, že to písala niektorá z tých slečien, ktoré sú na tom danom fóre, a zrazu mali strach, že ich zverejním, ale ja si ani nedokážem predstaviť, kto za niečím takýmto môže stáť, že je za tým nejaké mladé dievča, a sú to mladé baby, celkom mladé pekné baby. A keď niečo také napíšu, tak to je pre mňa extrémne... moja hlava to nedokáže pochopiť,” zamýšľa sa Nela.

Nela Slováková berie usťipačné správy zvyčajne s humorom. Zdroj: Instagram N.S.

Dúfajme, že sa Nele vďaka vynaloženému úsiliu podarí nakoniec skupinu v jej konaní zaraziť.