Gottová dopláca na manžela: Kvôli Timovi nedostala byt... On jej chce dať balík peňazí!

Domiinika Gottová dopláca na manžela Tima.

Zdroj: Facebook D.G./T.T.

PRAHA – Aspoň na chvíľu si Dominika Gottová (46) vydýchla, keď jej stále manžel odletel do Mexika. Má od neho pokoj. Teda aspoň fyzicky. Avšak tieň menom Timo Tolkki (53) ju stále prenasleduje. Práve on totiž môže za to, že dcéra zlatého slávika nedostala byt. Fínsky hudobník si to uvedomuje a zrejme sa rozhodol sypať si popol na hlavu. Svojej manželke chce dať balík peňazí. Kde ich ale vezme?