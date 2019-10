Dráma v rodine Felixa Slováčka a Dády Patrasovej: Po rozvodových ťahaniciach... Zhubný nádor a chemoterapie!

Anička Slováčková si hrčku v prsníku našla už pred tromi rokmi. Vtedy jej lekári diagnostikovali nezhubný nádor. Nešťastie sa však teraz zopakovalo a, bohužiaľ, tentokrát nemalo pozitívne rozuzlenie. Pred tromi týždňami totiž dcére Felixa Slováčka a Dády Patrasovej lekári diagnostikovali zhubný nález.

Plavovláska, našťastie, od poslednej skúsenosti s hrčkou bola pod pravidelným lekárskym dozorom. A tak nádor objavili včas. „Nie som v priamom ohrození života. Lekári začali okamžite s liečbou. Pred sebou mám chemoterapie a ďalšie veci... Najskôr sa to chirurgicky vyberie, ale to zatiaľ presne neviem,“ priznala pre český portál eXtra.cz Slováčková.

„Viem len to, že ma to nijako neobmedzuje robiť svoju prácu. Neruším svoje pracovné záväzky, idem v rovnakom režime ako predtým. Snažím sa s tým vysporiadať tak, že to vyliečim prácou,“ netají svoje úmysly Anička. A prácu neplánuje obmedziť ani do budúcna. „Milujem ju a je to to, čo mi dodáva silu a napĺňa ma.“

Tak snáď herečkini rodičia aspoň nateraz zakopú vojnovú sekeru a budú v týchto ťažkých chvíľach svojej dcére tou najväčšou oporou. Verejné prepieranie súkromia jej rodičov by aktuálne Aničke určite nepomohlo... Prajeme veľa zdravia a skoré uzdravenie!