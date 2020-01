Dominika Gottová si nedá povedať: Manželovi dala peniaze a... TO snáď nemyslí vážne!

PRAHA – Komu niet rady, tomu niet pomoci. Dominika Gottová (46) opäť podľahla nátlaku svojho manžela Tima Tolkkiho (53), ktorý za ňou prišiel a vyhľadal ju dokonca v práci. Hoci sa mali stretnúť až dnes, napokon sa videli už v nedeľu po jej šichte. Spevákova dcéra si vyslovene želá, aby Fín odišiel z Česka, no on to urobiť nehodlá. Navyše je bez peňazí a ona mu ich poskytla. To však nie je všetko!

Nie a nie jej dať pokoj. Maniodepresívny Timo Tolkki sa tak ľahko manželky nemieni vzdať. Dokonca kvôli tomu prišiel za ňou do Prahy, hoci ona ho ešte v decembri opustila a odsťahovala sa od neho. Dorazil cez víkend, navštívil hrob zosnulého Karla Gotta (†80) a potom sa vybral za ňou do práce, odkiaľ ho musela vypoklonkovať. A to mu pritom do telefónu povedala, že sa stretnú v utorok.

Timo Tolkki nedá Dominike Gottovej pokoj.

K schôdzke napokon došlo už v nedeľu, keď Dominike skončila zmena v práci. Stretli sa teda v pražskom obchodnom centre. Prečo však o dva dni skôr, ako bolo v pláne? „Nespala som a bola som vynervovaná. Preto som to urobila. On mi povedal, že by chcel so mnou žiť v Prahe v byte a obnoviť náš vzťah, že ma stále miluje. Kategoricky som to odmietla!“ vyjadrila sa pre český Blesk Gottová.

Tá mu dokonca počas schôdzky dala aj peniaze, keďže jej manžel nemá ani cent. A tak Dominika podľahla a vytiahla tisícku, aby si zaplatil nocľah. „A to bolo naposledy, čo som mu pomohla!“ tvrdí blondínka. Napriek tomu sa však vyjadrila, že by bola ochotná pomôcť mu ešte raz, ak by nebola iná možnosť. Dcéra zlatého slávika totiž chce, aby Timo odišiel do Fínska a začal sa liečiť. Trpí totiž bipolárnou poruchou a prestal brať lieky.

Timo Tolkki chce Dominiku Gottovú získať späť. Zdroj: Facebook T.T.

„Môže využiť miestne fondy, úrady mu pomôžu. Ale on sa odmieta do Helsiniek vrátiť, pretože tam nemá žiadne zázemie. U toho kamaráta, ku ktorému sa sťahoval, keď sme museli opustiť náš dom, už vraj byť nemôže,“ vysvetlila Dominika. Do Škandinávie síce jej muž ísť nechce, no Mexiko by bral. Lenže na letenku nemá peniaze. Údajne sa ich snaží zohnať a Gottová dúfa, že sa nájde niekto, kto mu pomôže, no zároveň pripúšťa pomoc ona. „V krajnom variante mu ju zabezpečím ja,“ povedala.

Aj napriek tomu, že by bola ochotná mu pomôcť, i tak sa Timovi z Prahy odísť nechce. Vraj má v pláne zdržať sa dlhšie a zrejme si myslí, že tak si Dominiku získa. Tá v tom však má jasno. Stretávať sa síce môžu, no len ako kamaráti. Žiaden vzťah už medzi nimi nebude. Ako napokon tento ich zamotaný príbeh dopadne a či Tolkki odíde z Čiech, ukáže až čas.