Žiadny Ježisko ani klasický šalát: Takto prežíva Vianoce multikultúrna rodina slovenskej speváčky!

BRATISLAVA - Väčšina z nás každý rok dodržuje isté vianočné tradície, ktoré sú vo všetkých kútoch Slovenska viac-menej podobné. Menšie obmeny sa podľa konkrétnych regiónov väčšinou týkajú jedál, no i tak sa na tanieroch málokedy vyskytne niečo, čo by nás mimoriadne prekvapilo. Ako však sviatky prežívajú rodiny, v ktorých sa snúbi niekoľko rôznych národností? Tajomstvá tej ich nám prezradila Celeste Buckingham (24)!

Rozjarené deti, ktoré sa nevedia dočkať, kedy príde Ježiško a prinesie pod stromček darčeky ako odmenu za celoročnú poslušnosť? Tak takto to veru v rodine Celeste nikdy nefungovalo. So sestrou odjakživa vedeli, ako to naozaj je. „My sme už odmalička vedeli, že žiadny Ježiško ani Santa Claus neexistuje. Z jednej strany sa môže tvrdiť, že nám bola zobraná nejaká krásna detská ilúzia, ale my sme vedeli, že ich kupujú rodičia, takže sme písali listy im, že chceme toto a toto,” povedala nám so smiechom speváčka, ktorá nijako zvlášť neprežíva, že ju viera v Ježiška obišla.

​Čo sa týka kuchyne, chýbať nemôže ryba, no typický slovenský zemiakový šalát by ste čakali márne. Ten ich je doplnený o niekoľko vychytávok a v našich končinách by ste túto pochúťku na štedrovečernom stole asi hľadali márne.

A v rámci príprav menu Celeste opäť prekvapila. „Moju maminu to moc nebaví, sestru takisto nie, takže kuchyňu ovládame s mojím ocinom,” prezradila nám. Ak vás zaujíma viac o tom, ako u tejto netypickej rodinky počas Vianoc vyzerá, pozrite si náš videorozhovor vyššie!