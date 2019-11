Fyzický útok na Markíze: Najprv drsné sotenie a potom... TOTO ste vo včerajšej Farme nevideli!

BRATISLAVA – Včerajšia markizácka Farma bola poriadne drsná! Okrem útoku Mateja Jurkoviča (41) na Rasťa Mojseja (40) sa zniesla na agresora poriadna spŕška od ostatných. Sotenie do dverí a silná hlavička sa napokon na východniarovi podpísali natoľko, že museli zasiahnuť zdravotníci. TOTO ste v televízii nevideli!

Nevhodné do 18 rokov!

Utorková časť reality šou bola skutočne drsná. Po tom, čo sa Matej Jurkovič stal opäť farmárom týždňa, za sluhov zvolil Romanu a Rasťa. Ten s tým najskôr nemal problém, no potom to na neho akosi doľahlo a vyhlásil, že pre holohlavého Bratislavčana robiť nebude.

„Oznamujem ti, že odchádzam, aby si si vyhonil svojho vtáka,“ nabehol do farmárskej kuchyne. „Pre tohto chlapa ja už robiť nebudem. Smeješ sa? Smej sa! Ja ťa nepotrebujem,“ vykrikoval Rasťo na Mateja, na čo sa on poriadne rozohnil: „Ja ťa vykopnem!“ Po týchto slovách nasledovalo prudké sotenie, pri ktorom aktuálny sluha stratil rovnováhu a otrieskal sa o rám dverí.

Matej fyzicky napadol Rasťa, ktorý napokon skončil v rukách zdravotníkov. Zdroj: TV MARKÍZA

Už vtedy Rado Dulin zakričal na Mateja, či je normálny a zamontoval sa do konfliktu. Medzi Mojsejom a Jurkovičom začali padať vulgarizmy a posielali sa tam, kam slnko nesvieti. Rasťa sa snažil držať na uzde Rado, ktorý si uvedomil, že Matejovi po tomto hrozí odchod z Farmy. Odtiahol ho k vode, kde sa ho pokúšal upokojiť. „Tu si sadni a rozdýchaj to. Sa ukľudni. Napadol ťa ako prvý. J*bol ti? Hlavou?“ pýtal sa sympatický východniar.

Neskôr za nimi prišiel aj Gabo, ktorý sa postavil na stranu Rasťa a dal za pravdu Radovi. „A napadol ho ako prvý. Mu j*bol hlavičku,“ ozrejmil mladému farmárovi situáciu Dulin, na čo Gabo pohotovo reagoval: „Maťo Rasťovi? Tak potom on ho fyzicky napadol a nech ide preč!“ Hoci bolo na zázname vidieť len sotenie do dverí, niekoľkokrát počas včerajšej epizódy padli slová o tom, že dostal hlavičku. Dokonca aj pri stole, keď sa zišli všetci farmári. „Napadnutie? Išiel hlavou proti mne, tak sme sa stretli na polceste,“ obhajoval sa farmár týždňa.

Matej Rasťa sotil celou silou do dverí. Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon prišla na statok Evelyn s hospodárom Martinom a tento záznam z napadnutia prítomným pustili. Chýbal však Rasťo, ktorého zobrali do nemocnice na vyšetrenie zdravotníci. „Matej, ty si hrubým spôsobom porušil pravidlá Farmy. Teraz sa pobalíš a odídeš,“ oznámila moderátorka ortieľ a ešte dodala, že môže odísť cez západnú bránu. „Farmári, je jedno, akí ste pracovití, ak nie ste dobrí ľudia, tak túto Farmu nevyhráte,“ dodala napokon Evelyn.

Hoci diváci nemali možnosť spomínanú hlavičku vidieť, niekoľkí farmári sa k nej vyjadrili a televízia zábery napokon odvysielala vo Farme Xtra.

Matej dal najskôr Rasťovi hlavičku, po nej ho sotil do dverí. Zdroj: TV MARKÍZA

Keďže sa Markíza od násilia dištancuje, tieto zábery zverejnili až vo Farme Xtra. Zdroj: TV MARKÍZA

Neskôr Markíza zverejnila aj vyjadrenie samotného Rasťa, ktorý opísal, čo sa presne stalo. „Myslel som si, že ten incident, ktorý som mal dneska s Matejom, nebude mať také následky ako momentálne pociťujem. To znamená, že keď som dostal od neho hlavičku, tak som si narazil nejaký krčný stavec alebo nerv, lebo ma vkuse bolí hlava a krk, mám trošku narazené rameno, jak som narazil do tých dverí a ako máte možnosť vidieť, vlastne pri tom náraze a ako sme sa rozprávali a dostal som tú čelovku do tváre, tak sa mi musel zlomiť aj zub, takže vlastne som bez zubu,“ opísal následky Rasťo.

„Ja v podstate ani neviem, ako sa to celé zomlelo, len som mal taký vnútorný pocit, že nie je dobré, aby sme tu boli obaja, a preto som sa rozhodol, že chcem odísť a ďalej s ním už nezdieľať tieto jeho problémy so mnou a vtedy sa vlastne udial ten incident,“ dodal napadnutý farmár.

Po Matejovom fyzickom útoku skončil Rasťo s narazeným krčným stavcom, narazeným ramenom a zlomeným zubom. Zdroj: TV MARKÍZA