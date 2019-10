Pietne miesto pred Gottovou vilou cez noc odpratali a... Už opäť pribúdajú sviečky!

Na ulicu Nad Bertramkou, kde sa Gottova vila nachádza, ľudia už takmer dva týždne prinášali sviečky, kvety, či iné spomienkové predmety, aby si tak uctili zosnulého speváka. Celkom spontánne tam tak vzniklo pietne miesto, ktoré sa každým dňom rozrastalo. Podľa dostupných informácií približne 30-tisíc sviečok a ďalších predmetov či kvetov zabralo do 400 štvorcových metrov. Dnes už však po ňom niet ani stopy. Uplynulú noc ulicu totiž vypratali.

Zbierka sviečok a ďalších predmetov sa rozrástla až na 400 štvorcových metrov. Zdroj: Topky.sk

Pôvodný plán pritom hovoril práve o pondelkovej noci ako o dni, kedy majú byť prinesené predmety odstránené. Vdova po Gottovi, Ivana Gottová (43), sa však rozhodla pietne miesto ešte na nejaký čas zachovať a vyhovieť tak fanúšikom, ktorí zatiaľ nestihli spevákovi vzdať hold a chystajú sa tak urobiť ešte v najbližších dňoch. Tento plán jej ale nakoniec nevyšiel a s mestom sa nedohodla. „Z ranného jednania na magistráte vyplynulo, že miesto je treba čo najrýchlejšie vypratať, kvety odviezť,” zaznelo v spravodajskej relácii TV Prima.

A tak sa aj stalo. Krátko po polnoci na ulicu dorazili technické služby a mestská polícia, ktorá ulicu uzavrela. Pomocou techniky sa začalo veľké upratovanie, ktoré trvalo bezmála šesť hodín. Pred rozvidnením sa tak cesta konečne uvoľnila a je opäť prístupná nielen pre autá, ale aj pre susedov. Tí ale, paradoxne, s pietnym miestom problém nemali a smútiacich fanúšikov, rovnako ako ich dary, akceptovali. „Ja už tu síce desať rokov nebývam, ale bola som na návšteve u jednej zo susediek. Hovorila, že je to tu hlučnejšie, ale všetci to chápu. Nikoho to neobťažuje,” prezradila staršia pani, ktorá kedysi sama bola Gottovou susedkou.

Fanúšikovia svojimi darmi komplikovali aj prístup do okolitých obydlí, susedia to však chápu. Zdroj: Topky.sk

Veci, ktoré cez noc odpratali, v žiadnom prípade neskončia na smetisku. Rodina má ďalšie plány. „Odkazy a darčeky si rodina ponechá ako pamiatku, rovnako ako sviečky a časť kvetín, a zvažuje niekoľko možností, ako ich využiť, aby niesli spomienku na odchod Karla Gotta,” uviedla na oficiálnej stránke karelgott.com spevákova hovorkyňa Aneta Stolzová. Vo vyhlásení tiež objasňuje, že miesto muselo byť odpratané práve preto, aby sa uvoľnila cesta, ktorá je verejnou komunikáciou.

Ani toto veľké upratovanie však neodradilo fanúšikov Karla Gotta a pred vilou už dnes ráno opäť začali pribúdať nové sviečky. Je však pravdepodobné, že tentokrát už "zbierka" tak veľké rozmery nedosiahne.